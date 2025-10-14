scorecardresearch
 

डॉक्टर के घर में दो घंटे बंधक बना कर डकैती, गोवा पुलिस ने बेंगलुरु से दो बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार

गोवा के मैपुसा में डॉक्टर महेंद्र कामत ढकणकर के घर हुई डकैती में दो बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है. घटना में डॉक्टर की पत्नी, बुजुर्ग मां और रिश्तेदार को दो घंटे तक बंधक बनाया गया था. आरोपी नकद, सोना और वाहन लेकर फरार हुए थे. कुल छह लोग शामिल थे और मामले की जांच जारी है.

बेंगलुरु से गिरफ्तार. (Photo: Representational)
गोवा के नॉर्थ जिले में पुलिस ने मंगलवार को दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर हाल ही में मैपुसा में एक डॉक्टर के घर डकैती में शामिल होने का आरोप है. इस घटना में डॉक्टर की पत्नी, एक अन्य रिश्तेदार और उनकी बुजुर्ग मां को करीब दो घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया था.

जानकारी के अनुसार, यह घटना 8 अक्टूबर को मैपुसा शहर में हुई थी, जो गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है. डकैतों की एक गिरोह ने डॉक्टर महेंद्र कामत ढकणकर के घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाया और नकद, सोना और उनकी कार लेकर फरार हो गए.

नॉर्थ गोवा के पुलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता ने बताया कि आरोपियों को बेंगलुरु (कर्नाटक) से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू बाबू (27) और सफिकुल रोहुल अमीर (37) के रूप में हुई है. दोनों मूल रूप से बांग्लादेश के नागरिक हैं. पुलिस ने बताया कि जांच और गहन पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हुआ कि ये दोनों मुख्य आरोपी से जुड़े थे, जिन्होंने डकैती को अंजाम दिया.

घटना में कुल छह लोग शामिल थे और मामले की पूरी जांच चल रही है. अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को गोवा लाया गया है और उनसे मामले की गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने यह भी कहा कि सभी आरोपियों के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके.

