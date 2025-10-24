scorecardresearch
 

मंगलुरु: बार में शराब पीते वक्त हुई बहस, बाहर आकर मार दिया चाकू, दो लोग घायल

मंगलुरु के सुरथकल इलाके में एक बार के बाहर शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी हिंसक झगड़े में तब्दील हो गई, जिसमें दो युवक चाकू से हमले में घायल हो गए. पुलिस ने चार संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है.

दोनों घायलों की हालत स्थिर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. (Representational image)
मंगलुरु के सुरथकल इलाके में गुरुवार रात एक बार के बाहर झगड़े के दौरान दो लोगों को चाकू मारने की घटना सामने आई है. पुलिस ने बताया कि इस हमले में घायल दोनों व्यक्ति अब खतरे से बाहर हैं. जानकारी के अनुसार, विवाद बार में शराब पीते समय शुरू हुआ और बाहर आते ही हिंसक रूप ले लिया.

जानकारी के मुताबिक, मुकीद और निजाम नाम के दो युवक बार में शराब पी रहे थे. इसी दौरान वहां मौजूद चार अज्ञात युवकों के साथ उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि जब सभी बार के बाहर निकले तो झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया.

पेट और कान पर किया चाकू से वार

पुलिस के अनुसार, झगड़े के दौरान एक आरोपी ने चाकू जैसी धारदार चीज से हमला किया, जो आमतौर पर फ्लेक्स बैनर काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसी चाकू से उसने निजाम के पेट और कान के पास वार किया, जबकि मुकीद के हाथ में चोट आई. दोनों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

चारों संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना में शामिल चारों संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और बताया कि यह झगड़ा शराब पीने के दौरान हुए विवाद का नतीजा था.

---- समाप्त ----
