13 साल प्रेमिका रही लेडी टीचर की कहीं और हुई सगाई, प्रेमी ने चाकू से गोदकर मार डाला

तमिलनाडु के तंजावुर जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना ने शहर को हिलाकर रख दिया, जब 26 साल की स्कूल टीचर पी. काव्या की उसके पूर्व प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना मेलाकलकुडी क्षेत्र में हुई और देखते ही देखते पूरे इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस के अनुसार, 29 वर्षीय आरोपी के.अजीत कुमार ने काव्या पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

और पढ़ें

एजेंसी को मिली जानकारी के अनुसार पुलिस जांच में सामने आया है कि काव्या और अजीत लगभग 13 वर्षों से रिश्ते में थे. दोनों एक-दूसरे को टीन एज से जानते थे और परिवार को भी सब मालूम था. हालांकि, पिछले कुछ समय से दोनों के बीच अनबन चल रही थी और काव्या के परिवार ने उसके विवाह के लिए नया रिश्ता तय कर दिया था. हाल ही में उसकी सगाई एक अन्य युवक से हुई, जिसकी जानकारी अजीत को भी मिल गई थी.

सगाई की खबर सुनने के बाद अजीत बेहद गुस्से और आक्रोश में था. गुरुवार को आरोपी उससे मिलने पहुंच गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दोनों के बीच कुछ देर बहस हुई, जिसके बाद अचानक अजीत ने चाकू निकालकर काव्या पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि उसने काव्या के सिर और ऊपरी हिस्सों पर कई वार किए, जिसके कारण वह वहीं गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई.

Advertisement

स्थानीय लोगों ने घटना देख तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और काव्या के शव को कब्जे में लेकर तंजावुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (TMCH) भेज दिया, जहाँ पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है. पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं.

---- समाप्त ----