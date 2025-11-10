'मां और भाई को मार डाला हूं...' आधी रात को थाने में मिलाया फोन, घर में पड़ी थी खून से सनी लाशें

आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के भिमावरम कस्बे में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक मानसिक रूप से अस्थिर युवक ने अपनी मां और छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी. यह खौफनाक घटना सुंकारा पड्डैय्या स्ट्रीट की है. पुलिस के अनुसार, आरोपी 37 साल के गुनुपुडी श्रीनिवास ने आधी रात के करीब अपनी 60 साल की मां गुनुपुडी महालक्ष्मी और 33 साल के भाई गुनुपुडी रवीतेजा पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

आधी रात किया पुलिस को फोन

हत्या के बाद, श्रीनिवास ने सुबह करीब साढ़े चार बजे पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन कर अपने अपराध की जानकारी दी कि मैंने भाई और मां को मार डाला है. उसने सरेंडर करने की इच्छा जताई. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस अधीक्षक (एसपी) अदनान नईम असमी आईपीएस, डीएसपी जय सूर्य और वन टाउन सर्किल इंस्पेक्टर नागराजू ने मौके पर पहुंचकर जांच की.

पिता की मौत के बाद डिप्रेशन

एसपी असमी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर था और अपने पिता की कोविड काल में हुई मौत के बाद से डिप्रेशन में था. इसी मानसिक स्थिति के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया. पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और क्लूज टीम व डॉग स्क्वॉड की मदद से सबूत जुटाए.

बेंगलुरु से आ रही बेटी

पुलिस का कहना है कि आरोपी की बहन, जो बेंगलुरु में रहती हैं, भिमावरम पहुंच रही हैं. उन्हीं की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा. एसपी ने जांच अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. स्थानीय लोग इस दर्दनाक वारदात को लेकर स्तब्ध हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मानसिक तनाव ने कैसे एक बेटे को अपनी ही मां और भाई का दुश्मन बना दिया. पुलिस अब आरोपी की मानसिक स्थिति का चिकित्सकीय मूल्यांकन करवा रही है और आगे की जांच जारी है.

