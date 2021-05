बंगाल: फिर भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, TMC विधायक शोभन चटर्जी ने दिया इस्तीफा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी. भवानीपुर से विधायक चुने गए शोभनदेव चटर्जी ने यहां से इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में अब जो उपचुनाव होगा उसमें ममता बनर्जी ही उम्मीदवार होंगी.

टीएमसी विधायक शोभनदेव चटर्जी का कहना है कि बिना किसी दबाव के वह अपनी सीट से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पता लगा है कि ममता बनर्जी ही भवानीपुर से चुनाव लड़ना चाहती हैं. ये उनकी सीट है, ऐसे में उन्हें यहां से ही लड़ना चाहिए.



शोभनदेव चटर्जी से जब सवाल हुआ कि क्या वो राज्यसभा जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला होगा कि राज्यसभा कौन जाएगा.

CM had won twice from Bhawanipore. All party leaders discussed & when I heard she wants to contest from here, I thought I should vacate my seat, there's no pressure. Nobody else has courage to run govt. I spoke to her. It was her seat I was just protecting it: Sovandeb Chatterjee pic.twitter.com/pkosWaEebN