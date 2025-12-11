scorecardresearch
 
फुकेट में पकड़े गए, जमानत अर्जी भी खारिज... गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज लगे तीन झटके

6 दिसंबर की आधी रात को अर्पोरा गांव स्थित क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. लूथरा ब्रदर्स की थाइलैंड में हिरासत पर गोवा पुलिस का पहला बयान भी आया. गोवा पुलिस की तरफ से बताया गया कि थाईलैंड में लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया गया है.

मुख्य आरोपियों गौरव और सौरभ लूथरा की थाईलैंड में हिरासत के दौरान की नई तस्वीर सामने आई है. (Photo- ITG)
गोवा के ‘Birch by Romeo Lane’ नाइट क्लब अग्निकांड मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. इस बीच मुख्य आरोपियों गौरव और सौरभ लूथरा की थाईलैंड में हिरासत के दौरान ली गई एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है. इस तस्वीर में दोनों भाई कुर्सियों पर बैठे दिख रहे हैं जबकि उनके ठीक पीछे थाइलैंड पुलिस की टीम खड़ी दिखाई दे रही है. दोनों आरोपियों को फुकेट इमिग्रेशन अथॉरिटी के अधिकारियों ने कस्टडी में लिया हुआ है.

इससे पहले भी दोनों आरोपियों की हथकड़ी पहने पासपोर्ट पकड़े तस्वीरें सामने आई थीं. इनमें फुकेट का वह सेंटर दिखाया गया था, जहां उन्हें भारत डिपोर्ट किए जाने तक रखा गया है. एक तस्वीर में एक भाई हथकड़ी पहने थाईलैंड पुलिस के सामने खड़ा दिख रहा था.

फुकेट डिटेंशन पर गोवा पुलिस का पहला बयान आया सामने

लूथरा ब्रदर्स की थाइलैंड में हिरासत पर गोवा पुलिस का पहला बयान भी आया. गोवा पुलिस की तरफ से बताया गया कि थाईलैंड में लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया गया है. उन्हें भारत वापस लाने के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है. इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि लूथरा ब्रदर्स को बहुत जल्द भारत लाया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी.

वहीं सभी 25 मृतकों के शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है.

बता दें कि 6 दिसंबर की आधी रात को अर्पोरा गांव स्थित क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. घटना के तुरंत बाद लूथरा ब्रदर्स केवल एक घंटे के भीतर 7 दिसंबर को रात 1:17 बजे फुकेट के लिए टिकट बुक कर भारत से भाग गए थे. गोवा पुलिस के अनुरोध पर 9 दिसंबर को इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था.

दिल्ली की कोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली की अदालत ने दोनों की ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने बताया कि उन्होंने (लूथरा ब्रदर्स) घटना के बाद देश छोड़कर फरारी का रास्ता चुना और अब राहत की मांग कर रहे हैं. लूथरा पक्ष की ओर से कहा गया था कि वे जांच का सामना करने के लिए तुरंत भारत लौटने को तैयार हैं, लेकिन अदालत ने दलीलें नहीं मानीं.

एक आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

मामले में एक अन्य आरोपी तथा क्लब के 'साइलेंट पार्टनर' बताए जाने वाले अजय गुप्ता को गोवा की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. गुप्ता ने दावा किया कि उनका संचालन में कोई रोल नहीं था और वे सिर्फ एक स्लीपिंग पार्टनर थे.

Advertisement

मुख्यमंत्री सावंत ने बताया है कि अर्पोरा पंचायत सचिव रघुवीर बगकार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा.

लापरवाही का लगा आरोप

गोवा पुलिस की FIR के मुताबिक, बिर्च बाय रोमियो लेन में आग बुझाने के यंत्र, अलार्म, आग बुझाने का सामान और फायर ऑडिट का रिकॉर्ड नहीं था- ये सभी आग से सुरक्षा के बेसिक नियम हैं. इसके अलावा, पुलिस ने कहा कि मालिकों, मैनेजर, पार्टनर, इवेंट ऑर्गनाइज़र और सीनियर स्टाफ ने बिना सही देखभाल और सावधानी बरते' और 'पूरी जानकारी होने के बावजूद कि इससे एक जानलेवा हादसा हो सकता है, वेन्यू पर आग से जुड़ा एक्ट किया. 

FIR में यह भी बताया गया कि नाइटक्लब के डेक और ग्राउंड फ्लोर दोनों पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे, जिसकी वजह से कई मेहमान आग की लपटों में फंस गए.

---- समाप्त ----
