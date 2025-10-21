scorecardresearch
 

₹70 लाख की BMW से चलेंगे भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले लोकपाल, ड्राइवरों को दी जाएगी ट्रेनिंग

लोकपाल अध्यक्ष और सात सदस्य अब देश की सबसे महंगी और आधुनिक BMW 330Li कारों में सवारी करेंगे. ये लॉन्ग व्हील बेस मॉडल शानदार, तेज और सुरक्षित हैं. कारों की डिलिवरी अगले महीने होगी, और ड्राइवरों को कम से कम सात दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी.

BMW 330Li कार से चलेंगे लोकपाल (File Photo: ITG)
लोकपाल अब सबसे आधुनिक, शानदार, महंगी और सुरक्षित बीएमडब्ल्यू कार में सवारी करेंगे. लोकपाल अध्यक्ष और सातों सदस्य बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज के 330 एलआई मॉडल की सफेद रंग की आलीशान कार में चलेंगे. ये लॉन्ग व्हील बेस मॉडल कारें सबसे सुरक्षित, तेज रफ्तार और शानदार बेशकीमती गाड़ियों में शुमार होती हैं. इन सुपर लक्जरियस कारों के लिए पिछले हफ्ते ही टेंडर जारी कर दिए गए हैं.

लोकपाल में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इन गाड़ियों की डिलिवरी अगले महीने होने की उम्मीद है. 

देश में भ्रष्टाचार और मनमानी पर निगाहदारी रखने वाले लोकपाल करीब 70 लाख रुपये कीमत वाली इन सबसे महंगी कारों से इसी साल 2025 में ही चलने लगेंगे. सात कारें पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की पड़ेंगी.

सबसे आधुनिक और सुरक्षित सवारी...

लोकपाल अध्यक्ष और सातों सदस्य जिस बीएमडब्ल्यू 330एलआई मॉडल में चलेंगे, वह सबसे आधुनिक विलासिता और सुरक्षा के हरेक संसाधन से युक्त है. यह लॉन्ग व्हील बेस मॉडल कार सबसे सुरक्षित, तेज रफ्तार और शानदार मानी जाती है. यह दर्शाता है कि अब भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वाले लोकपाल की सवारी भी सबसे खास होगी.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से लोकपाल को झटका, हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ जांच करने के आदेश पर लगाई रोक

ड्राइवरों को दी जाएगी ट्रेनिंग

गाड़ियों की डिलिवरी के बाद, बीएमडब्ल्यू कंपनी को लोकपाल के ड्राइवर और स्टाफ को कम से कम सात दिन की ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा. इस ट्रेनिंग में उन्हें कार का सारा सिस्टम समझाया जाएगा और उस पर रवां (अभ्यस्त) किया जाएगा.

