scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टिकट रिफंड से लेकर ED-CBI जांच की मांग तक... मेसी इवेंट में बवाल केस पहुंचा हाईकोर्ट

लियोनल मेसी के भारत दौरे के दौरान कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारी अव्यवस्था हुई, जहां मेसी केवल 10 मिनट ही रुके. इस घटना के बाद तीन जनहित याचिकाएं कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गईं, जिनमें इवेंट के मिसमैनेजमेंट की जांच, टिकट रिफंड और स्टेडियम की मरम्मत की मांग की गई है.

Advertisement
X
लियोनल मेसी भारत दौरे पर हैं (Photo: PTI)
लियोनल मेसी भारत दौरे पर हैं (Photo: PTI)

मशहूर फुटबॉलर लियोनल मेसी भारत दौरे पर हैं जहां उनके लिए फैंस की दीवानगी देखते ही बन रही है. मेसी 14 साल बाद भारत दौरे पर आए हैं और 'GOAT Tour to India 2025' प्रोग्राम के तहत भारत के कई शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं. इसी के तहत शनिवार, 13 दिसंबर को वो कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित युवा भारती स्टेडियम में पहुंचे जहां भारी अव्यवस्था देखने को मिली.

मेसी महज 10 मिनट ही स्टेडियम में रहे और स्टेडियम का चक्कर लगाकर अपने फैंस से भी नहीं मिले जिससे टिकट खरीद मेसी से मिलने, उन्हें देखने गए लोगों में भारी नाराजगी है. अब स्टेडियम में हुई अव्यवस्था को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं (PIL) दायर की गई हैं.

ये याचिकाएं नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, अधिवक्ता सब्यसाची चटर्जी और मैनाक घोषाल ने दायर की हैं. याचिकाओं में इवेंट के मिसमैनेजमेंट की जांच, दर्शकों को टिकट का पैसा वापस करने और स्टेडियम को हुए नुकसान की मरम्मत की मांग की गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Football superstar Lionel Messi is on a tour of India as part of his Goat Tour.
मेसी दिल्ली में, जानें कौन-कौन होगा शामिल, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी 
Messi_Meets_Sachin
Sachin Tendulkar से मिले Messi, गिफ्ट की जर्सी 
SACHIN MESSI
क्रिकेट के भगवान सचिन से मिले फुटबॉल के 'गॉड' मेसी, गिफ्ट की जर्सी 
Salt Lake Messi
कोलकाता स्टेडियम में Messi के इवेंट में क्यों बेकाबू हुई भीड़? 
Messi's magic shines in Hyderabad after Kolkata chaos
मुंबई में आज मेसी का होगा ग्रैंड वेलकम 

मामले की निष्पक्ष जांच की अपील

अधिवक्ता सब्यसाची चटर्जी ने राज्य सरकार की तरफ से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के अधिकार पर सवाल उठाया और अदालत के हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी अपील की है.

Advertisement

मैनाक घोषाल की याचिका में अदालत की निगरानी में जांच, टिकट का पैसा वापस करने और कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED और CBI से जांच कराने की मांग की गई है. साथ ही उन्होंने आयोजन करने वाली कंपनी से स्टेडियम की मरम्मत का खर्च वसूलने की भी मांग की है.

सुवेंदु अधिकारी की ओर से उनके वकील बिल्वदल भट्टाचार्य ने निष्पक्ष जांच की अपील की है. कोलकाता हाईकोर्ट ने तीनों याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति दे दी है. अब इन पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की खंडपीठ सुनवाई करेगी.

सॉल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ मामले में दो गिरफ्तार

सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ की घटना के संबंध में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई BDN साउथ थाना, कांड संख्या 218/25 (दिनांक 13.12.2025) के तहत की गई है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं: शुभ्रप्रतिम डे और गौरव बसु. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement