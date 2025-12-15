टिकट रिफंड से लेकर ED-CBI जांच की मांग तक... मेसी इवेंट में बवाल केस पहुंचा हाईकोर्ट

मशहूर फुटबॉलर लियोनल मेसी भारत दौरे पर हैं जहां उनके लिए फैंस की दीवानगी देखते ही बन रही है. मेसी 14 साल बाद भारत दौरे पर आए हैं और 'GOAT Tour to India 2025' प्रोग्राम के तहत भारत के कई शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं. इसी के तहत शनिवार, 13 दिसंबर को वो कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित युवा भारती स्टेडियम में पहुंचे जहां भारी अव्यवस्था देखने को मिली.

मेसी महज 10 मिनट ही स्टेडियम में रहे और स्टेडियम का चक्कर लगाकर अपने फैंस से भी नहीं मिले जिससे टिकट खरीद मेसी से मिलने, उन्हें देखने गए लोगों में भारी नाराजगी है. अब स्टेडियम में हुई अव्यवस्था को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं (PIL) दायर की गई हैं.

ये याचिकाएं नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, अधिवक्ता सब्यसाची चटर्जी और मैनाक घोषाल ने दायर की हैं. याचिकाओं में इवेंट के मिसमैनेजमेंट की जांच, दर्शकों को टिकट का पैसा वापस करने और स्टेडियम को हुए नुकसान की मरम्मत की मांग की गई है.

मामले की निष्पक्ष जांच की अपील

अधिवक्ता सब्यसाची चटर्जी ने राज्य सरकार की तरफ से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के अधिकार पर सवाल उठाया और अदालत के हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी अपील की है.

मैनाक घोषाल की याचिका में अदालत की निगरानी में जांच, टिकट का पैसा वापस करने और कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED और CBI से जांच कराने की मांग की गई है. साथ ही उन्होंने आयोजन करने वाली कंपनी से स्टेडियम की मरम्मत का खर्च वसूलने की भी मांग की है.

सुवेंदु अधिकारी की ओर से उनके वकील बिल्वदल भट्टाचार्य ने निष्पक्ष जांच की अपील की है. कोलकाता हाईकोर्ट ने तीनों याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति दे दी है. अब इन पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की खंडपीठ सुनवाई करेगी.

सॉल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ मामले में दो गिरफ्तार

सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ की घटना के संबंध में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई BDN साउथ थाना, कांड संख्या 218/25 (दिनांक 13.12.2025) के तहत की गई है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं: शुभ्रप्रतिम डे और गौरव बसु.

