'अगर पहलगाम जैसी हरकत की तो घातक होगा जवाब...', लेफ्टिनेंट कटियार की PAK को चेतावनी

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने फिर से पहलगाम जैसे हमले की कोशिश की तो इस बार भारतीय सेना कहीं ज्यादा घातक जवाब देंगी.

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने पाकिस्तान को दी चेतावनी. (Photo: ITG)
वेस्टर्न कमांड के महानिदेशक (जीओसी-इन-सी) लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा और वह फिर से आतंकी हमलों के जरिए घातक साजिश रचेगा, लेकिन भारतीय सेना किसी भी ऐसी कोशिश को विफल करने को पूरी तरह तैयार है. पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान ने फिर से ऐसी हरकत की तो उसका जवाब 'ऑपरेशन सिंदूर' से कहीं अधिक घातक होगा.

मंगलवार को 1965 के भारत-पाक युद्ध की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा, 'पाकिस्तान ने फिर से एक घातक हमला करने की कोशिश की, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ. लेकिन भारतीय सेना ने मजबूती से जवाब दिया और उसको एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी. ऑपरेशन सिंदूर में हमें जनता, पूर्व सैनिकों, राज्य और सिविल प्रशासन तथा सभी से पूर्ण सहयोग मिला. ये सहयोग की था, जिसकी वजह से हम ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी विजय हासिल कर सके.'

नहीं सुधरेंगी PAK की हरकतें

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हार के बाद भी अपनी प्रवृत्ति से नहीं बदलेगा, वो फिर हम पर हमला करने की कोशिश करेगा. उसमें सामने से आकर लड़ने की न तो हिम्मत है और न ही साहस है. वो पहलगाम की तरह कोई और आतंकी हमला करने की कोशिश करेगा. जरूरी है कि हम उसके लिए सावधान रहें और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के किसी भी नापाक कदम को विफल करने के लिए तैयार हैं.

महत्वपूर्ण थी 65 की लड़ाई

उन्होंने कहा कि 1965 की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 1962 के तीन साल बाद इस लड़ाई में पाकिस्तान को हार कर एक ऐतिहासिक विजय हासिल की. जिससे हमने अपने देश को विश्वास दिलाया था जो आज तक कायम है. 65 में पाकिस्तान का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर पर कब्जा करने का था. 

---- समाप्त ----
