scorecardresearch
 

Feedback

पहले रेत डाला पत्नी का गला ,फिर फेसबुक पर लाइव आकर दुनिया को बताया

केरल के कोल्लम में वैवाहिक विवाद के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. वारदात के बाद उसने फेसबुक लाइव पर हत्या स्वीकार की और पत्नी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए. बाद में आत्मसमर्पण कर पुलिस को सूचना दी. बेटे की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज हुआ.

Advertisement
X
शख्स ने गला रेतकर की पत्नी की हत्या (Photo: Representational Image)
शख्स ने गला रेतकर की पत्नी की हत्या (Photo: Representational Image)

केरल के कोल्लम से एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां सोमवार को पुनालुर के पास कूथनदी में एक 39 वर्षीय महिला की उसके पति ने कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी. हैरानी की बात तो ये हैं कि हत्या के बाद उसने फेसबुक लाइव पर सबके सामने इसकी घोषणा भी की. पुलिस ने ये जानकारी दी है.

मृतका की पहचान कोल्लम के कूथनदी, प्लाचेरी, वलक्कुडु निवासी शालिनी के रूप में हुई है. उसके पति इसहाक ने बाद में पुनालुर पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया. एफआईआर के अनुसार, दंपति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं थीं. एफआईआर में कहा गया है, 'सुबह करीब 6.30 बजे, जब शालिनी नहाने के लिए रसोई के पीछे पाइपलाइन के पास गई, तो आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी गर्दन, छाती और पीठ पर गहरे घाव हो गए.'

अपराध के तुरंत बाद, इसहाक ने फेसबुक पर लाइव आकर हत्या की बात स्वीकार की और शालिनी पर धोखेबाजी और गहनों की हेराफेरी का आरोप लगाया. बाद में वह पुलिस स्टेशन पहुँचा और पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या की सूचना दी. पुलिस टीम जल्द ही इसहाक के घर पहुंची जहां उन्होंने शालिनी को मृत पाया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शालिनी का शव बाद में अस्पताल ले जाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

nun found hanging in Kollam convent
केरल के कॉन्वेंट में फंदे पर लटकी मिली नन की लाश, पुलिस ने जताया ये शक 
man holding wire
स्कूल में खेलते हुए शेड पर गिरा जूता, उठाने की कोशिश में करंट की चपेट में आया छात्र, मौत 
बीमार पति के अस्पताल ले जा रही थी महिला, ट्रक से भिड़ी एंबुलेंस, दोनों की मौत (ai image)
बीमार पति को अस्पताल ले जा रही थी महिला, ट्रक से भिड़ी एंबुलेंस, दोनों की मौत  
The girl later committed suicide after being unable to bear the torture.
₹200 के लिए चाय दुकानदार की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा 
केरल के कोल्लम में पति ने पत्नी की कार में आग लगा दी (फोटो- Meta AI)
पत्नी किसी और के साथ कार में जा रही थी, पति ने पीछा किया और गाड़ी में आग लगा दी 
Advertisement

दंपति के 19 वर्षीय बेटे की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक टीम उस घर की जांच कर रही है जहां हत्या हुई थी. पुलिस ने बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement