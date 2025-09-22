पहले रेत डाला पत्नी का गला ,फिर फेसबुक पर लाइव आकर दुनिया को बताया

केरल के कोल्लम से एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां सोमवार को पुनालुर के पास कूथनदी में एक 39 वर्षीय महिला की उसके पति ने कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी. हैरानी की बात तो ये हैं कि हत्या के बाद उसने फेसबुक लाइव पर सबके सामने इसकी घोषणा भी की. पुलिस ने ये जानकारी दी है.

मृतका की पहचान कोल्लम के कूथनदी, प्लाचेरी, वलक्कुडु निवासी शालिनी के रूप में हुई है. उसके पति इसहाक ने बाद में पुनालुर पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया. एफआईआर के अनुसार, दंपति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं थीं. एफआईआर में कहा गया है, 'सुबह करीब 6.30 बजे, जब शालिनी नहाने के लिए रसोई के पीछे पाइपलाइन के पास गई, तो आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी गर्दन, छाती और पीठ पर गहरे घाव हो गए.'

अपराध के तुरंत बाद, इसहाक ने फेसबुक पर लाइव आकर हत्या की बात स्वीकार की और शालिनी पर धोखेबाजी और गहनों की हेराफेरी का आरोप लगाया. बाद में वह पुलिस स्टेशन पहुँचा और पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या की सूचना दी. पुलिस टीम जल्द ही इसहाक के घर पहुंची जहां उन्होंने शालिनी को मृत पाया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शालिनी का शव बाद में अस्पताल ले जाया गया.

दंपति के 19 वर्षीय बेटे की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक टीम उस घर की जांच कर रही है जहां हत्या हुई थी. पुलिस ने बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं.

