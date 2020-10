त्योहारी सीजन में स्वदेशी की धूम, नितिन गडकरी ने लॉन्च किए खादी के जूते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अपने मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी सामान का उपयोग करने की बात की थी. इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को खादी के जूते लॉन्च किए. खादी को बढ़ावा देने के लिए MSME मंत्रालय की ओर से ये नई पहल शुरू की गई है.



देश के बड़े हिस्से में खादी के कपड़े, मास्क और अन्य सामान की धूम मची हुई है. इस बीच अब त्योहार के सीजन में खादी के जूते भी बाजार में आ गए हैं, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए उपलब्ध होंगे.

सोमवार को खादी जूतों की लॉन्चिंग के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोगों के ये पसंद आएंगे और खादी को एक बार फिर लोग आगे बढ़ाएंगे.

We have unending stories and rich traditions behind local toys. अपने खिलौनों और कारीगरों की तरफ देखें और बनें "उजाले इन उमीदों के" I #msmetochampions @PIB_India pic.twitter.com/mFpKVSSGVw