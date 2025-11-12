कर्नाटक के प्राइवेट स्कूल में धमाके से अफरा-तफरी, प्रशासन ने कहा- बच्चों ने जलाए दिवाली पटाखे

कर्नाटक के आनेकल में मंगलवार सुबह एक प्राइवेट स्कूल में हुए धमाके से छात्रों और शिक्षकों में हड़कंप मच गया. घटना बिंगिपुरा की है, जहां लड़कों के वॉशरूम से अचानक तेज आवाज सुनाई दी. डर के माहौल में छात्र और स्टाफ बाहर की ओर भागे. चूंकि यह घटना दिल्ली के लाल किला धमाके के अगले ही दिन हुई.

सूचना मिलते ही बनरघट्टा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने स्कूल प्रशासन से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि छात्रों द्वारा जलाए गए 'पटाखों' के कारण हुआ धमाका था.

असिस्टेंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि "सुबह करीब 10:10 बजे वॉशरूम से तेज आवाज आई. जब हमने जांच की तो पाया कि कुछ छात्रों ने दीपावली के बचे पटाखे जलाए थे. उन्हें निलंबित कर दिया गया है और हमने तुरंत पुलिस को सूचित किया था."

'बम ब्लास्ट' की तरह पेश न करने की अपील

स्कूल प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस घटना को 'बम ब्लास्ट' के रूप में पेश किया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है. बयान में कहा गया है, "पुलिस ने निरीक्षण किया और अभिभावकों को वास्तविक स्थिति की जानकारी दी है. बच्चों ने अपनी गलती स्वीकार की है और भविष्य में ऐसा न करने का वादा किया है."

पुलिस अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि इस धमाके में किसी प्रकार का विस्फोटक या आपराधिक तत्व शामिल नहीं था. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मज़ाक गंभीर परिणाम दे सकते हैं.

दिल्ली ब्लास्ट की वजह से हाई अलर्ट पर है शहर

इस बीच, दिल्ली ब्लास्ट के बाद बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित किया है. हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे शांत रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

