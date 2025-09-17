scorecardresearch
 

SBI में दिनदहाड़े लूटपाट, बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर करोड़ों की नकदी और सोना लूटा

कर्नाटक के विजयपुरा में बदमाशों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर करीब करोड़ों रुपये नकदी और सोने के आभूषण लूट लिए. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बताया कि घटना को देखते हुए मालूम होता है कि बैंक में लूटपाट करने वाले बदमाश पेशेवर लुटेरें हैं.

कर्नाटक में बैंक में लूट की घटना के बाद बाहर जमा हुई भीड़. (Photo: ITG)
कर्नाटक के विजयपुरा जिले के चाडचन कस्बे में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की ब्रांच पर मंगलवार शाम को एक सनसनीखेज डकैती की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. पांच से ज्यादा नकाबपोश सशस्त्र लुटेरों ने सैन्य वर्दी पहनकर बैंक पर धावा बोला, कर्मचारियों को बंधक बनाया और करोड़ों रुपये मूल्य की नकदी व सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद बैंक के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई.

पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम को चाडचन कस्बे में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लूटपाट की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची टीम ने बताया, घटना को देखते हुए मालूम होता है कि बैंक में लूटपाट करने वाले बदमाश पेशेवर लुटेरें हैं. उन्होंने पूरी योजना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया है.

'करोड़ों की नकदी सोना लूटा'

पुलिस ने बताया कि लूट की कुल राशि का आधिकारिक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये की नकदी और सोने के आभूषण लूटे जाने की बात सामने आई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है.
 
वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और जांच अधिकारियों को लुटेरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

बदमाशों ने बैंक कर्मियों को बनाया बंधक

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये घटना मंगलवार शाम को हुई, जब बदमाशों ने देशी पिस्तौलें और धारदार हथियारों से लैस होकर बैंक में घुस गए. लुटेरों ने बैंक में घुसते ही मैनेजर, कैशियर और अन्य कर्मचारियों को धमकाते हुए बंधक बना लिया, ताकि कोई भी विरोध न कर सकें. घटना के वक्त बैंक में ग्राहक भी मौजूद थे. इसके बाद नकाबपोश बदमाशों ने तिजोरियां खुलवाकर बैंक से नकदी और सोने के गहने लूटे लिए.

स्थानीय लोगों ने जताई चिंता

स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई और बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है. लोगों ने लूटपाट की घटना के बाद स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि बैंकों में सुरक्षा-व्यवस्था और सख्त होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल, पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा.

