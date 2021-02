राम मंदिर के लिए चंदा देने और न देने वाले किए जा रहे चिह्नित- कुमारस्वामी

देशभर में राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा जुटाने का अभियान चल रहा है. एक महीने से भी कम समय में रिकॉर्ड चंदा एकत्रित होने के दावे किए जा रहे हैं वहीं अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने चंदा एकत्रित किए जाने के अभियान को लेकर हमला बोला है. कुमारस्वामी ने कहा है कि जो लोग राम मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं और जो लोग चंदा नहीं दे रहे, उनके घर चिह्नित किए जा रहे हैं.

कुमारस्वामी ने कहा है कि ऐसा हमने सुना है. उन्होंने कहा है कि यह कुछ उसी तरह है जैसे हिटलर के समय में नाजियों और यहूदियों की लड़ाई में लाखों लोग मारे गए थे. जेडीएस नेता ने यह भी कहा कि पता नहीं कहां विकास हो रहा है और हमारा देश कहां पहुंचेगा.

It is clear from the emerging trends that anything may happen in the country.