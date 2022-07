कर्नाटक HC के जज को मिली ट्रांसफर की धमकी! राहुल गांधी बोले- BJP संस्थाओं पर बुलडोजर चला रही

कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एचपी संदेश को ट्रांसफर की धमकी मिली है. जस्टिस एचपी संदेश ने आरोप लगाया है कि उन्हें ये धमकी भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारी को फटकार लगाने के बाद मिली. जस्टिस एचपी संदेश ने बताया कि उन्हें एक जज ने बताया कि उनका ट्रांसफर हो सकता है. अब इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है.

दरअसल, जस्टिस संदेश ने ये टिप्पणी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सुनवाई कर रहे थे. बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तैनात डिप्टी तहसीलदार पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर भूमि विवाद मामले में आदेश देने का आरोप था. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदेश ने कहा कि सिर्फ कनिष्ठ अधिकारियों पर केस चलाया जा रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का क्या?

जज बनने के बाद पिता की जमीन बेच दी

जस्टिस संदेश ने कहा कि उन्हें एक जज ने कहा कि उनका ट्रांसफर हो सकता है. उन्होंने कहा, वे ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाले. उन्होंने कहा, मैं जज का नाम लेने में संकोच नहीं करूंगा. मैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं करूंगा. यह नहीं होना चाहिए. आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं. उन्होंने कहा, जजों का काम संस्थानों की रक्षा करना है. यह जनता का पैसा है. इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है और मैंने पैसा नहीं कमाया है. जज बनने के बाद मैंने अपने पिता की 4 एकड़ जमीन बेच दी.

राहुल ने साधा बीजेपी पर निशाना

राहुल गांधी ने जज का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कर्नाटक में बीजेपी की भ्रष्ट सरकार का पर्दाफाश करने पर हाईकोर्ट के जज को धमकी दी गई है. बीजेपी एक एक कर संस्थाओं पर बुलडोजर चला रही है. म सभी को निडर होकर अपना कर्तव्य निभाने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए.

A HC judge has been threatened for exposing BJP's corrupt govt in Karnataka.



Institution after institution is being bulldozed by the BJP.



Each of us must stand with those fearlessly doing their duty. #DaroMat pic.twitter.com/QxBR9FcFP8