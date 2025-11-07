scorecardresearch
 

Feedback

'क्या कर्नाटक में CM बदलेगा?', दिल्ली जा पहुंचे सिद्धारमैया कैबिनेट के दो मंत्री, हाईकमान ने दिया ये जवाब

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच मंत्री दिनेश गुंडू राव और कृष्णा बायरे गौड़ा ने दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. हाईकमान ने नेताओं को अनुशासन बनाए रखने और मीडिया में बयानबाजी से बचने की सलाह दी, साथ ही कहा कि फिलहाल किसी बदलाव पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.

Advertisement
X
डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने भी ‘नवंबर रेवोल्यूशन’ की अटकलों को खारिज किया है. (File Photo: ITG)
डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने भी ‘नवंबर रेवोल्यूशन’ की अटकलों को खारिज किया है. (File Photo: ITG)

कर्नाटक में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है. मंत्री दिनेश गुंडू राव और कृष्णा बायरे गौड़ा हाल ही में दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर राज्य में संभावित कैबिनेट फेरबदल या मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर स्पष्टता मांगी.

सूत्रों के मुताबिक, हाईकमान ने दोनों मंत्रियों से कहा कि राज्य के नेता संयम बनाए रखें और मीडिया में अनावश्यक बयानबाजी से बचें. साथ ही यह भी साफ किया गया कि इस समय किसी तरह के फेरबदल या नेतृत्व परिवर्तन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

'अनुशासन बनाए रखें और अनावश्यक बयान न दें'

सम्बंधित ख़बरें

Karnataka CM Siddaramaiah
'FRP तय करना केंद्र का काम...', गन्ना किसानों के आंदोलन पर बोले CM सिद्धारमैया 
38 साल की महिला पर यौन उत्पीड़न का आरोप. (Photo: Representational)
'वो बेटे का उत्पीड़न करती थी...' 19 साल का लड़का और महिला की कहानी 
युवक की खुदकुशी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है.
कर्नाटक: युवक ने की खुदकुशी, 2 बच्चों की मां पर यौन उत्पीड़न का आरोप 
ग्लोबल मार्केट में उछाल से बड़ा रेट
नंदिनी घी ने उपभोक्ताओं को दिया बड़ा झटका! ₹90 की बढ़ोतरी के बाद इतना हुआ दाम 
Karnataka Chief Minister Siddaramaiah got angry after seeing officials of Kolar district standing to welcome him
'काम छोड़कर सब यहां आ गए?', स्वागत में खड़े अफसरों की CM सिद्धारमैया ने लगाई क्लास 

दिल्ली से लौटने के बाद दोनों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुलाकात के बारे में जानकारी दी. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी यह संकेत दिया कि पार्टी नेतृत्व को खुद यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के नेता सार्वजनिक तौर पर अनुशासन बनाए रखें और अनावश्यक बयान न दें.

डीके शिवकुमार ने 'नवंबर रेवोल्यूशन' को किया खारिज

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों, जिसे आमतौर पर ‘नवंबर रेवोल्यूशन’ कहा जा रहा है, को एक बार फिर खारिज कर दिया. उन्होंने खुद को कांग्रेस का 'अनुशासित सिपाही' बताते हुए साफ कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा करेंगे. शिवकुमार ने पार्टी में एकता पर जोर देते हुए कहा कि वह कांग्रेस हाईकमान के किसी भी फैसले का पूरी तरह पालन करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement