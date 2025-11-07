'क्या कर्नाटक में CM बदलेगा?', दिल्ली जा पहुंचे सिद्धारमैया कैबिनेट के दो मंत्री, हाईकमान ने दिया ये जवाब

कर्नाटक में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है. मंत्री दिनेश गुंडू राव और कृष्णा बायरे गौड़ा हाल ही में दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर राज्य में संभावित कैबिनेट फेरबदल या मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर स्पष्टता मांगी.

सूत्रों के मुताबिक, हाईकमान ने दोनों मंत्रियों से कहा कि राज्य के नेता संयम बनाए रखें और मीडिया में अनावश्यक बयानबाजी से बचें. साथ ही यह भी साफ किया गया कि इस समय किसी तरह के फेरबदल या नेतृत्व परिवर्तन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

'अनुशासन बनाए रखें और अनावश्यक बयान न दें'

दिल्ली से लौटने के बाद दोनों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुलाकात के बारे में जानकारी दी. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी यह संकेत दिया कि पार्टी नेतृत्व को खुद यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के नेता सार्वजनिक तौर पर अनुशासन बनाए रखें और अनावश्यक बयान न दें.

डीके शिवकुमार ने 'नवंबर रेवोल्यूशन' को किया खारिज

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों, जिसे आमतौर पर ‘नवंबर रेवोल्यूशन’ कहा जा रहा है, को एक बार फिर खारिज कर दिया. उन्होंने खुद को कांग्रेस का 'अनुशासित सिपाही' बताते हुए साफ कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा करेंगे. शिवकुमार ने पार्टी में एकता पर जोर देते हुए कहा कि वह कांग्रेस हाईकमान के किसी भी फैसले का पूरी तरह पालन करेंगे.

