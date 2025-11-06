scorecardresearch
 

कर्नाटक: युवक ने की खुदकुशी, 2 बच्चों की मां पर यौन उत्पीड़न का आरोप

कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में 19 वर्षीय निखिल कुमार ने आत्महत्या कर ली. परिजनों ने गांव की 38 वर्षीय तलाकशुदा महिला शारदा पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. परिवार का दावा है कि महिला लगातार निखिल को परेशान करती थी.

युवक की खुदकुशी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है. (File Photo: ITG)
कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले की चिंतामणि तालुक के मूड़ाचिंतलहल्ली गांव में एक 19 वर्षीय युवक, निखिल कुमार ने कथित रूप से खुदकुशी कर ली है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव में रहने वाली 38 वर्षीय तलाकशुदा महिला, शारदा ने निखिल का यौन उत्पीड़न किया और उसे परेशान किया, जिसके कारण युवक ने यह कदम उठाया.

परिजनों का आरोप है कि शारदा, जो गांव में अपने दो बच्चों के साथ रहती है, निखिल के साथ कथित रूप से अवैध संबंध में थी. निखिल कुमार कचहल्ली झील के पास लटका हुआ मिला. 

युवक के माता-पिता का कहना है कि महिला के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाने की वजह से निखिल ने आत्महत्या कर ली.

सम्बंधित ख़बरें

सिद्धारमैया ने कैबिनेट फेरबदल पर कहा कि बिहार चुनाव के बाद राहुल और खड़गे से होगी चर्चा (Photo: PTI)
'फैसला मीडिया नहीं, कांग्रेस हाईकमान करेगा...', कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर सिद्धारमैया भड़के 
Siddaramaiah accuses Centre of neglecting Kannada and imposing Hindi
'अंग्रेजी-हिंदी खत्म कर रहे बच्चों का नेचुरल टैलेंट', भाषा विवाद के बीच बोले सिद्धारमैया 
RSS march.
कर्नाटक: दीपोत्सव कार्यक्रम में 'हेट स्पीच' के आरोप में आरएसएस नेता के खिलाफ केस दर्ज 
RSS march.
RSS और भीम आर्मी के मार्च को अनुमति नहीं, प्रशासन बोला- बिगड़ सकती है कानून-व्यवस्था 
ग्लोबल मार्केट में उछाल से बड़ा रेट
नंदिनी घी ने उपभोक्ताओं को दिया बड़ा झटका! ₹90 की बढ़ोतरी के बाद इतना हुआ दाम 

माता-पिता ने लगाए गंभीर आरोप

निखिल के माता-पिता ने शारदा पर यौन उत्पीड़न और भड़काने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बार-बार आपत्ति जताने के बावजूद, शारदा ने निखिल का पीछा करना जारी रखा. माता-पिता के मुताबिक, वह उसे बिना बताए चुपके से बाहर ले जाया करती थी. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि महिला ने निखिल को चोरी से संबंधित गतिविधियों में भी घसीटा था.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक में किसानों का हल्ला बोल: 26 चीनी मिलें बंद, हाईवे जाम की दी धमकी

पुलिस ने दर्ज किया मामला

इस मामले में शारदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और चिंतामणि ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

