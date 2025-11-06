कर्नाटक: युवक ने की खुदकुशी, 2 बच्चों की मां पर यौन उत्पीड़न का आरोप

कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले की चिंतामणि तालुक के मूड़ाचिंतलहल्ली गांव में एक 19 वर्षीय युवक, निखिल कुमार ने कथित रूप से खुदकुशी कर ली है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव में रहने वाली 38 वर्षीय तलाकशुदा महिला, शारदा ने निखिल का यौन उत्पीड़न किया और उसे परेशान किया, जिसके कारण युवक ने यह कदम उठाया.

परिजनों का आरोप है कि शारदा, जो गांव में अपने दो बच्चों के साथ रहती है, निखिल के साथ कथित रूप से अवैध संबंध में थी. निखिल कुमार कचहल्ली झील के पास लटका हुआ मिला.

युवक के माता-पिता का कहना है कि महिला के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाने की वजह से निखिल ने आत्महत्या कर ली.

माता-पिता ने लगाए गंभीर आरोप

निखिल के माता-पिता ने शारदा पर यौन उत्पीड़न और भड़काने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बार-बार आपत्ति जताने के बावजूद, शारदा ने निखिल का पीछा करना जारी रखा. माता-पिता के मुताबिक, वह उसे बिना बताए चुपके से बाहर ले जाया करती थी. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि महिला ने निखिल को चोरी से संबंधित गतिविधियों में भी घसीटा था.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

इस मामले में शारदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और चिंतामणि ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----