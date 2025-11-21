प्रिंसिपल के कथित उत्पीड़न से तंग आकर 10वीं की छात्रा ने हॉस्टल बिल्डिंग से कूदकर दी जान देने की कोशिश

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में जगंपेटा स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर गुरुकुलम की कक्षा 10 की छात्रा ने कथित उत्पीड़न के चलते आत्महत्या की कोशिश की. घटना 14 नवंबर को हुई, लेकिन मामला अब सामने आया है. छात्रा ब्लेसी (14) ने हॉस्टल बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

माता-पिता बोले- दो दिन से हो रहा था मानसिक उत्पीड़न

ब्लेसी कर्लमपुडी मंडल के बुरुगुपुड़ी गांव की रहने वाली है. उसके माता-पिता का आरोप है कि प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल पिछले दो दिनों से लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे. दबाव और डर की वजह से बच्ची ने यह कदम उठाया. वहीं, कुछ छात्राओं ने बताया कि स्टाफ उन्हें यह कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि ब्लेसी सीढ़ियों से फिसलकर गिरी थी.

दोनों पैरों में फ्रैक्चर, रीढ़ और सिर में चोट

छलांग लगने से ब्लेसी को गंभीर चोटें आई हैं. उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा है और सिर में भी चोट आई है. फिलहाल उसे काकीनाडा सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

माता-पिता ने डीएम से की शिकायत, जांच शुरू

ब्लेसी के पिता तप्पा मोहन राव और माता कोमली ने काकीनाडा जिला कलेक्टर को शिकायत देकर स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. शिकायत के बाद जगंपेटा तहसीलदार जेवियर रमेश और सर्किल इंस्पेक्टर वाई.आर.के. श्रीनिवास ने हॉस्टल का दौरा किया. उन्होंने प्रिंसिपल, स्टाफ और छात्रों से पूछताछ कर प्रारंभिक जानकारी जुटाई है.

मामले की जांच जारी

अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई स्कूल प्रबंधन और संबंधित शिक्षाकर्मियों के बयान के आधार पर होगी. इस घटना से जिले में चिंता और नाराजगी का माहौल है.

