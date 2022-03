कश्मीरः सोपोर में सुरक्षाबलों पर पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला गिरफ्तार, इस आतंकी संगठन से है कनेक्शन

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के सोपोर में सुरक्षाबलों के एक बंकर (security bunker) पर पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कश्मीर जोन के आईजीपी विजय कुमार ने बताया महिला की पहचान उत्तरी कश्मीर के बारामूला इलाके की हसीना अख्तर (Hasina Akhtar) के रूप में हुई है. वह आतंकी संगठन लश्कर- ए- तैयबा (LeT) की ओजीडब्ल्यू (Under Ground Worker) है.

आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि महिला के खिलाफ पहले से ही UAPA के तहत तीन मामले दर्ज हैं, बम फेंकने के

वारदात से पहले वह जमानत पर रिहा हुई थी.

29 मार्च को हुआ था सुरक्षाबलों के बंकर पर हमला

बता दें कि बीते मंगलवार यानि 29 मार्च की शाम सोपोर में सुरक्षा बंकर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ था. इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी. सीसीटीवी की तस्वीरों में एक बुर्के वाली महिला सुरक्षा बलों के बंकर पर पेट्रोल बम फेंकते हुए नजर आई थी. हालांकि राहत की बात यह थी कि इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ था. इस हमले के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाशी के लिए अभियान चलाया था. जिसमें उन्हें सफलता मिली है

महिलाओं के जरिए आतंकी दे रहे हैं नापाक मंसूबों को अंजाम

पुलिस महानिरीक्षक (कश्मीर रेंज) विजय कुमार ने बताया कि, “हम कुछ समय से आतंकवादी समूह द्वारा महिलाओं को काम देते हुए देख रहे हैं. पिछले साल, दो बुर्का पहने महिलाओं ने नौगाम में श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता के आवासीय सुरक्षाकर्मी पर हमले में आतंकवादियों की सहायता की थी जिसमें हमने एक पुलिसकर्मी को खो दिया था.”