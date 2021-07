बादल फटने से कहर: किश्तवाड़ में 20 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी, लाहौल-स्पीति में फंसे 200 से ज्यादा टूरिस्ट

उत्तर भारत (North India) के कई राज्यों में प्राकृतिक आपदा का कहर जारी है. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद तबाही का मंजर है. इस घटना में कई लोग लापता हुए हैं, ऐसे में भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) की अगुवाई में सर्च अभियान चलाया जा रहा है.



गुरुवार को भारतीय वायुसेना ने हेलिकॉप्टर की मदद से सर्च अभियान चलाया. यहां पर कुल 20 लोग गायब हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. वायुसेना कुल तीन हेलिकॉप्टर की मदद से सर्च अभियान चला रही है, गुरुवार को खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा.



वायुसेना के अलावा NDRF, SDRF की टीमें भी सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं. इसके अलावा फंसे हुए लोगों तक ज़रूरत का सामान पहुंचाने का काम भी जारी है.



लाहौल स्पीति में फंसे 200 से ज्यादा टूरिस्ट



हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी खराब मौसम की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं. पिछले चार दिनों से केलांग और उदयपुर के बीच कुल 221 लोग फंसे हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, इनमें से कुल 191 लोग हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से ही हैं. जबकि 30 पर्यटक बाहरी राज्यों से आए हैं.



प्रशासन के मुताबिक, लाहौल स्पीति में पंजाब, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा के लोग फंसे हुए हैं. अभी अस्थाई तौर पर प्रशासन की ओर से खाने-पीने, रहने का इंतज़ाम किया गया है. अगर शुक्रवार को मौसम सही रहता है, तो हेलिकॉप्टर की मदद से लोगों को बाहर निकाला जाएगा और इसके बाद मनाली शिफ्ट किया जा सकता है.

#HADROps#KishtwarCloudBurst



As part of relief Ops, IAF heptrs airlifted 44 @NDRFHQ personnel, 4 Med Assts and 2250 kg of relief load to Kishtwar.



2 critically injured patients were also evacuated from #Sondar. pic.twitter.com/UkRdC6fjsJ