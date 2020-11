शाह के गुपकार गैंग वाले बयान पर बोले उमर और महबूबा- गठबंधन करना कैसे देशद्रोह हो गया?

गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के गुपकार गुट को गुपकार गैंग करार दिया है. इस पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. इन तीनों नेताओं ने कहा कि बीजेपी को जब काम रहता है तो सभी देशभक्त हो जाते हैं, जब काम नहीं रहता है तो सब देशद्रोही हो जाते हैं.

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने खुद को बचाने वाले और राजनीतिक विरोधियों को आंतरिक और काल्पनिक दुश्मनों के रूप में पेश करके भारत को विभाजित करने की राजनीति की है. बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर लव जिहाद, टुकड़े-टुकड़े और अब गुपकार गैंग के विमर्श हावी है.

महबूबा मुफ्ती ने पूछा कि क्या गठबंधन में चुनाव लड़ना भी राष्ट्र-विरोधी है. बीजेपी सत्ता की भूख में कई गठजोड़ कर सकती है, लेकिन किसी भी तरह हम एकजुट होकर मोर्चेबंदी करें तो वह उसे राष्ट्रद्रोही बोलते हैं. पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं. इससे पहले भाजपा टुकड़े-टुकड़े गैंग से डराती थी, अब गुपकार गैंग से डरा रही है.

वहीं, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'हम एक गैंग नहीं हैं अमित शाह जी, हम एक वैध राजनीतिक गठबंधन हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं आपको हराने के लिए. केवल जम्मू और कश्मीर में नेताओं को हिरासत में लिया जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए देश-विरोधी कहा जा सकता है.

उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'सच्चाई यह है कि भाजपा की विचारधारा का विरोध करने वालों को भ्रष्ट और देशद्रोही करार दिया जाता है. मैं अमित शाह के इस हमले के पीछे की हताशा को समझ सकता हूं. उन्हें बताया गया था कि पीपुल्स अलायंस चुनावों का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहा है. इससे बीजेपी को मुफ्त में जम्मू-कश्मीर चलाने की इजाजत मिल जाती. हम यह नहीं होने देंगे.'

I can understand the frustration behind this attack by the Hon’ble Home Minister. He had been briefed that the People’s Alliance was preparing to boycott elections. This would have allowed the BJP & newly formed King’s party a free run in J&K. We didn’t oblige them. https://t.co/OrLBPAIFVn