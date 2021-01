भारत ने भेजी वैक्सीन, ब्राजीली राष्ट्रपति ने संजीवनी ले जाते हनुमान जी की तस्वीर ट्वीट कर कहा धन्यवाद!

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए भारत दुनिया के अन्य देशों की मदद के लिए आगे आया है. भारत ने शुक्रवार से दूसरे देशों को भी कोरोना की वैक्सीन भेजने का काम शुरू किया. भारत ने ब्राजील को कोरोना की वैक्सीन भेजी है. इससे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो काफी खुश हैं. उन्होंने इसके लिए भारत का आभार जताते हुए हनुमान जी की संजीवनी बूटी ले जाते तस्वीर ट्वीट की है.

असल में, भारत से कोरोना वैक्सीन की बीस लाख डोज मिलने के बाद राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने खुशी जाहिर की. बोलसोनारो ने हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेकर जाते हुए तस्वीर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का आभार जताया.

ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट में लिखा, 'वैश्विक बाधा को दूर करने के प्रयासों में शामिल एक महान भागीदार को पाकर ब्राजील सम्मानित महसूस कर रहा है. भारत से ब्राजील वैक्सीन का निर्यात कर हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद.' उन्होंने हिंदी में भी 'धन्यवाद' लिखकर भारत के प्रति अपना आभार जताया है.

दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने के भारत के कदम की अमेरिका ने तारीफ की है. अमेरिका ने कहा कि हम वैश्विक स्वास्थ्य में भारत की भूमिका की सराहना करते हैं. भारत दक्षिण एशिया में कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक भेजी है. भारत की तरफ से मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल को मुफ्त में वैक्सीन भेजने की शुरू हुई मुहिम दूसरों तक पहुंचेगी. वैश्विक समुदाय की मदद के लिए अपने फार्मा का उपयोग करते हुए भारत का एक सच्चा मित्र साबित हो रहा है.

We applaud India’s role in global health, sharing millions of doses of COVID-19 vaccine in South Asia. India's free shipments of vaccine began w/Maldives, Bhutan, Bangladesh & Nepal & will extend to others. India's a true friend using its pharma to help the global community.