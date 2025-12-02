बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया घूमने का मौका, इस टूर पैकेज में करें एशिया की बेस्ट जगहों की सैर, जानिए खर्च

अगर आप एशिया की बेहतरीन जगह घूमने का सपना देख रहे हैं, तो आईआरसीटीसी आपके लिए खास पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के जरिए आप बैंकॉक, पटाया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे शानदार डेस्टिनेशन की सैर कर सकते हैं और इन जगहों की खूबसूरती का भरपूर आनंद उठा सकते हैं. यह यात्रा कुल 11 रात और 12 दिन की होगी, इस यात्रा की मदद से आप यादगार अनुभव पा सकते हैं.
सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी
आईआरसीटीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस टूर पैकेज की जानकारी शेयर की है. आईआरसीटीसी ने बताया कि आप बेस्ट ऑफ एशिया (थ्री इन वन ट्रिप) की मदद से इंदौर से उड़ान भर सकते हैं और 11 रात/12 दिन के शानदार सफर में बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर की सैर कर सकते हैं.
जानें जगहों की खासियत
आईआरसीटीसी ने इन सभी जगहों के बारे में जानकारी दी है.
पटाया
नीले चमकते समुद्र तटों से सजा पटाया अपने रंग-बिरंगे कोरल और रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है. शाम ढलते ही यह शहर पर्यटकों को अपनी जीवंत नाइट लाइफ और असीमित मनोरंजन से मंत्रमुग्ध कर देता है.
बैंकॉक
एशिया के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर और आधुनिक इमारतों वाला यह शहर भव्य मंदिरों के दर्शन का अवसर देता है, जो अपनी सुंदरता और वैभव के लिए जाने जाते हैं.
मलेशिया
यहां की यात्रा के दौरान आप आकर्षक स्थलों जैसे पेट्रोनास टावर्स और अन्य भव्य इमारतों का दर्शन कर सकते हैं.
सिंगापुर
सिंगापुर दुनिया के सबसे विकसित और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है. यहां आप मनमोहक अंडरवॉटर पार्क, रंग-बिरंगे बाजारों में खरीदारी और अद्भुत सेंटोसा आइलैंड का आनंद ले सकते हैं.
पैकेज शुल्क: (प्रति व्यक्ति)
कंफर्ट क्लास
आप इस टूर पैकेज की अधिक जानकारी कॉल/एसएमएस/WhatsApp के माध्यम से भी पा सकते हैं, आप 8287931725, 8287931726, 9321901861, 93211901862 पर संपर्क कर सकते हैं.
अधिक जानकारी या ऑनलाइन बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें...