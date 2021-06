Yoga Day LIVE: सातवां योग दिवस आज, कई जगह कार्यक्रम, कुछ देर में PM मोदी का संबोधन

भारत की अगुवाई में दुनिया में आज सातवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. कोरोना संकट के बीच इस बार भी काफी सावधानियों के साथ ही योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6.30 बजे योग दिवस को लेकर अपना संबोधन देंगे.

हरिद्वार समेत देश के कई हिस्सों में योग कार्यक्रम

योग दिवस के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. उत्तराखंड के हरिद्वार में योगगुरु रामदेव की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां काफी लोगों ने योग दिवस के मौके पर योग किया.

On International Yoga Day, Yog Guru Ramdev along with Acharya Balkrishna performs yoga at Niramayam Yoggram Village in Haridwar, Uttarakhand. Children and many other people also attend the event. pic.twitter.com/GVyNpKJwA4