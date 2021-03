महिला दिवस आज, शुरू होगा बरेली एयरपोर्ट, राजस्थान में महिलाओं का बस टिकट फ्री, जानें और क्या है खास

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) यानी आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलेगी. प्रदेश में आज 8वां एयरपोर्ट बरेली में शुरू होने जा रहा है. खास बात यह है कि महिला दिवस के अवसर पर इस फ्लाइट को महिला पायलट ही उड़ाएंगी. पूरी फ्लाइट महिला क्रू ही ऑपरेट करेंगी.

महिला दिवस को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुछ खास अंदाज में मनाने जा रही है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर यूपी की महिलाओं के कोविड टीकाकरण के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. प्रदेश के सभी जनपदों में 8 मार्च को तीन-तीन वैक्‍सीनेशन बूथ पर महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण कैंप लगाया जाएगा. इस विशेष कैंप में 45 से 60 साल की महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा. हर जिले में विशेष तीन सत्रों में महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा.

वहीं, रेल मंत्रालय ने महिला दिवस को देखते हुए अपने बड़े रेलवे स्टेशनों को पिंक कलर की रोशनी में रंग दिया. मंत्रालय ने ट्वीट कर दीनदयाल उपाध्याय मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, वडोदरा स्टेशन, हुबली स्टेशन आदि का नजारा दिखाया. मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2021 की पूर्व संध्या पर खूबसूरत रोशनी से जगमगाते हुए रेलवे स्टेशन.

Have a look at captivating view of Vadodara Railway Station of Western Railway engrossed in the violet color on the eve of International Women's Day.#IWD2021 pic.twitter.com/hRL0S4ndoD