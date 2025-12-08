इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने और एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी भीड़ लगी है. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि ये स्थिति आम नागरिकों के लिए 'आपदा' बन गई है. उन्होंने कहा कि अब केंद्र को तुरंत हस्तक्षेप कर हालात नॉर्मल करने चाहिए.
मुख्यमंत्री का केंद्र पर निशाना
कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि फ्लाइट संकट से आम लोग गहरी परेशानी झेल रहे हैं.जनता के पास क्या विकल्प बचा है? इंडिगो की इतनी अधिक उड़ानें रोक दी गई हैं. ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और एक आपदा है. हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं और मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस संकट को गंभीरता से नहीं ले रही. उन्होंने कहा,'मैं भारत सरकार से अपील करती हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत योजना बनाई जाए. लेकिन बीजेपी सरकार को देश और जनता से जुड़े मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है. वे सिर्फ इस बात की चिंता करते हैं कि संस्थानों पर कब्जा कैसे किया जाए.'
‘कुछ लोग तो ज्यादातर समय विदेश में रहते हैं’
ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आम लोगों की परेशानियों से दूर है. उन्होंने कहा, 'बीजेपी सरकार हमेशा चुनाव कैसे चोरी किए जाएं, इसी में व्यस्त रहती है. आम लोगों के बारे में सोचने का उनके पास समय नहीं है. कुछ लोग तो ज्यादातर वक्त विदेश में बिताते हैं, देश के लोगों की मदद करेंगे कैसे?'
Gita Path कार्यक्रम में क्यों नहीं गईं?
कोलकाता में बीते दिन हुए गीता पाठ कार्यक्रम में शामिल न होने पर भी उन्होंने सफाई दी. ममता ने कहा कि मैं किसी बीजेपी कार्यक्रम में कैसे जाऊं? अगर ये निष्पक्ष आयोजन होता तो मैं जरूर जाती. लेकिन मेरी अपनी विचारधारा है, मैं एक राजनीतिक दल से आती हूं. जिस कार्यक्रम में बीजेपी की सीधी भूमिका हो, उसमें मैं कैसे शामिल हो सकती हूं?
उन्होंने आगे कहा कि जो लोग नेताजी से नफरत की बात कहते हैं, जो लोग गांधीजी के आदर्शों को मानने से इनकार करते हैं, मैं ऐसी ताकतों के साथ नहीं जा सकती. ये शिक्षा मेरे माता-पिता ने मुझे नहीं दी.
‘वंदे मातरम’ बहस पर भी BJP को आड़े हाथों लिया
संसद में उठे ‘वंदे मातरम’ विवाद पर भी मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि वे इतिहास नहीं जानते. उन्हें ये भी पता नहीं कि देश के निर्माण में बंगाल का कितना बड़ा योगदान है. तभी तो नेताजी सुभाष बोस, रवीन्द्रनाथ टैगोर, विद्यसागर और बंकिमचंद्र का अपमान करते हैं.
ममता ने आगे कहा कि मैंने सुना कि बीजेपी के कुछ नेता कह रहे थे कि वे नेताजी को महत्व नहीं देते. आप नेताजी, टैगोर, राजा राममोहन राय का सम्मान नहीं करते तो फिर करते किसका?.
बता दें कि इंडिगो के फ्लाइट संकट, यात्रियों की परेशानी और संसद में चल रही सांस्कृतिक-राजनीतिक बहस आदि पर ममता बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया से साफ है कि बंगाल-केंद्र टकराव एक बार फिर उभरकर सामने आ गया है. अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार एयरलाइन संकट पर कौन-सा कदम उठाती है.