scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हजारों फ्लाइट्स कैसे रद्द हुईं? IndiGo के सीईओ से DGCA ने पूछे सवाल, एयरलाइंस ने भी शुरू की जांच

IndiGo के CEO पीटर एल्बर्स DGCA की चार-सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के सामने पेश हुए. DGCA ने उनसे दिसंबर के पहले हफ्ते में एयरलाइन में पैदा हुए ऑपरेशनल संकट को लेकर सवाल पूछे. इसी के साथ अब इंडिगो बोर्ड ने बाहरी एविएशन एक्सपर्ट को भी जांच के लिए नियुक्त किया है.

Advertisement
X
IndiGo बोर्ड ने हालिया संकट की जांच के लिए Chief Aviation Advisors LLC की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है (File Photo- PTI)
IndiGo बोर्ड ने हालिया संकट की जांच के लिए Chief Aviation Advisors LLC की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है (File Photo- PTI)

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo में दिसंबर के पहले हफ्ते में हुई भारी अव्यवस्थाओं के बाद अब दो स्तरों पर जांच शुरू हो गई है. एक ओर DGCA अपने स्तर पर जांच कर रही है तो वहीं दूसरी ओर IndiGo के बोर्ड ने आंतरिक जांच के लिए Chief Aviation Advisors LLC की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. यानी इंडिगो संकट की जांच अब बाहरी एविएशन एक्सपर्ट भी करेंगे.

आज शुक्रवार को IndiGo के CEO पीटर एल्बर्स DGCA की चार-सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के सामने पेश हुए. DGCA ने गुरुवार को उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि दिसंबर के पहले हफ्ते में एयरलाइन में इतना बड़ा ऑपरेशनल संकट क्यों पैदा हुआ.

इससे पहले DGCA बुधवार को यह निर्णय ले चुका था कि उसके दो अधिकारियों को गुरुग्राम स्थित IndiGo मुख्यालय में तैनात किया जाएगा. उनका काम एयरलाइन के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कैंसिलेशन डेटा, क्रू डिप्लॉयमेंट, अनियोजित अवकाश, रूट प्रभावित होने की स्थिति, रिफंड, मुआवजा और बैगेज रिटर्न जैसी सभी सूचनाओं की रियल-टाइम निगरानी करना है.

सम्बंधित ख़बरें

Indigo
IndiGo के लिए एक और मुसीबत! 
इंडिगो फ्लाइट हुई कैंसिल, बेटे के लिए 800 KM चलाई कार 
IndiGo Crisis
इंडिगो के लिए एक और मुसीबत, अब 58 करोड़ रुपये का मिला GST नोटिस  
Indigo Flight
Indigo Crisis: DGCA की बड़ी कार्रवाई, 4 फ्लाइट ऑपरेशंस.... 
बेटे की परीक्षा के लिए 800 KM चलाई कार (Photo: Screengrab)
बेटे को परीक्षा दिलाने 800 KM कार चलाकर पहुंचे पिता को अब IndiGo कंपनी देगी पैसे 

साथ ही DGCA के वरिष्ठ अधिकारी अगले 2-3 दिनों में 11 घरेलू एयरपोर्ट्स पर इंडिगो के संचालन की ऑन-ग्राउंड जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर DGCA के फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट को सौंपेंगे. यह कार्रवाई उस समय तेज हुई जब 2 दिसंबर से एयरलाइन ने 4,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं, सिर्फ 5 दिसंबर को ही 1,600 कैंसिलेशन रिकॉर्ड किए गए. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी गुरुवार को 60 उड़ानें रद्द हुईं.

Advertisement

अब आंतरिक जांच करेगी इंडिगो

इसी बीच, IndiGo के बोर्ड ने अपने Crisis Management Group (CMG) की सिफारिश के बाद Chief Aviation Advisors LLC को आंतरिक जांच के लिए नियुक्त किया है. इस का नेतृत्व Captain John Illson कर रहे हैं, जो FAA, ICAO, IATA और वैश्विक एयरलाइन्स में चार दशकों से अधिक अनुभव रखने वाले अनुभवी एविएशन विशेषज्ञ हैं. चीफ एविएशन एडवाइजर को हालिया अव्यवस्थाओं की स्वतंत्र और विशेषज्ञ समीक्षा करने का दायित्व दिया गया है, जिसमें वे मूल कारणों की पहचान करेंगे और सुधार के अवसरों का आकलन करेंगे. IndiGo के प्रवक्ता के अनुसार, यह समीक्षा जल्द शुरू होगी और विस्तृत रिपोर्ट एयरलाइन के बोर्ड को सौंपी जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement