'पलक झपकते दुश्मन का टैंक तबाह', चीन सीमा के पास भारतीय सेना का शौर्य

15 हजार फीट की ऊंचाई, लगातार गिरता तापमान और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) की रक्षा के लिए खुद को और तैयार करती भारतीय सेना. ईस्टर्न सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना इन दिनों जबरदस्त सैन्य अभ्यास कर रही है. बुम ला में चल रहे इस सैन्य अभ्यास के दौरान सेना असली लड़ाई की तरह जंग लड़ रही है.

बुम ला, तवांग से 37 किमी दूर और तिब्बत में चीन प्रशासित सोना ज़ोंग शहर से 43 किमी दूर महत्वपूर्ण स्थान है. बुम ला में सैन्य अभ्यास के दौरान बारिश, मौसम की मार और ऑक्सीजन की कमी भी हमारे जवानों के हौसलों को डिगा नहीं पाई. भारी बारिश के बीच भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया.

सैन्य अभ्यास की शुरुआत दुश्मनों के टैंक को तबाह करने से हुई. जैसे ही दुश्मन भारतीय ठिकानों पर हमला करता है, भारतीय सेना करारा जवाब देती है. तोपखाने की आग के साथ दुश्मन को बाधित करने के साथ काउंटर आक्रामक अगले चरण में पहुंच जाता है, जिसमें पैदल सेना के जवान सैनिक एंटी गाइडेड टैंक मिसाइलों से टैंक पर अटैक करते हैं.

#WATCH | Arunachal Pradesh | Indian Army soldiers demonstrate a drill in Tawang sector near the Line of Actual Control (LAC) to tackle any threat from the Chinese side pic.twitter.com/jb1sMzJfGD