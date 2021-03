Indian Railways: भारत बंद का रेलवे पर असर, शताब्दी समेत कई ट्रेनें कैंसिल, देखें लिस्ट

नए कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 4 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं. आज किसान संगठनों ने भारत बंद किया है. भारत बंद के तहत पंजाब के अमृतसर में रेलवे ट्रैक जाम किया है. किसानों के भारत बंद के कारण कई रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं. अमृतसर में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया है. अमृतसर से दिल्ली रेलवे ट्रैक पर कुल 88 जगह पर किसान धरने पर बैठे हैं.

रेलवे ट्रैक पर किसानों का धरना

भारतीय रेलवे द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारी पंजाब और हरियाणा के कई स्थानों पर बैठे हैं, जो दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर डिवीजन में रेल आवाजाही को प्रभावित कर रहे हैं. रेलवे ने बताया कि 32 स्थानों पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित है जिनमें से 4 शताब्दी ट्रेनें रद्द की गई हैं. चरखी दादरी मनहेरू रेलखंड के मध्य किसान आंदोलन के कारण कई रेल सेवाएं प्रभावित हुई है.

