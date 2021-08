Indian Railways: रेलवे स्टेशनों के लिए रोल मॉडल बना ये स्टेशन, वीडियो में देखें खासियत

भारतीय रेलवे (Indian Railways) अपने यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ स्टेशनों का भी अच्छे से रखरखाव कर रहा है. दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railway) में सिकंदराबाद-कुरनूल सेक्शन पर स्थित पूडूर स्टेशन (Poodoor Station) अपने रखरखाव, पर्यावरण संरक्षण के लिए अन्य स्टेशनों के लिए एक रोल मॉडल बन गया है. इस स्टेशन का वीडियो रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट कर शेयर किया है.

सिकंदराबाद-कुरनूल सेक्शन (Secunderabad- Kurnool section) पर स्थित पर स्थित ये रेलवे स्टेशन हैदराबाद को तिरुपति, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों से जोड़ता है. इस स्टेशन पर दो रेलवे लाइन हैं. इस स्टेशन पर रोजाना करीब 100 पैसेंजर सफर करते हैं.

Poodoor Station, located on Secunderabad- Kurnool section in South Central Railway has become a role model for other stations for its maintenance, environment conservation. pic.twitter.com/o19Qh8X7SD