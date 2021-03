देश की बहादुर महिलाओं को रेलवे का सैल्यूट, अहिल्याबाई, झांसी की रानी को ऐसे किया याद

भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की वीरांगनाओं और महिला रानियों के नाम पर रेल इंजन का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है. रेलवे ने किसी इंजन पर रानी अहिल्याबाई का नाम लिखा है तो किसी इंजन को लक्ष्मीबाई और अवंतीबाई का नाम दिया है. साथ ही कुछ इंजनों को दक्षिण भारत की लोकप्रिय रानी चिन्नम्मा और रानी वेलू नचियार का नाम दिया है.

यह पहल कर रेलवे ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी वीरता का प्रदर्शन वाली या फिर अपने शासन के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया है.

तुगलकाबाद डीजल शेड में हाई क्लास स्पीड इंजन WDP4B और WDP4D का नाम देश की जानी-मानी महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद एक ट्वीट के जरिए इसकी दी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अदम्य महिला शक्ति को सलाम, भारतीय रेलवे के तुगलकाबाद डीजल शेड ने बहादुर महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने लोहे जैसे मजबूत चरित्र का प्रदर्शन किया.

Saluting The Indomitable Nari Shakti: Tughlaqabad Diesel Shed of Indian Railways pays homage to brave women freedom fighters, who displayed character of steel, by dedicating high speed locomotives to them.#InternationalWomensDay pic.twitter.com/4AeIT4vw1x