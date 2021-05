Oxygen Express: कोरोना के कहर के बीच जिंदगियां बचाने में जुटा रेलवे, 'संजीवनी' लेकर दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस

Oxygen Express Train Latest News Updates: भारत में कोरोना महामारी के जानलेवा कहर के बीच कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी (Oxygen Crises) के कारण कोविड मरीज दम तोड़ रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है. दरअसल, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना मरीजों की जान दांव पर लगी हुई है.

ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में भर्ती मरीजों के लिए रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें (Oxygen Express Trains) दूरदराज के इलाकों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की कोशिश कर रही हैं. इस बीच आज (बुधवार) भारतीय रेलवे (Indian Railways) की ऑक्सीजन एक्सप्रेस (Oxygen Express) दिल्ली पहुंच गई है.

गुजरात के मुंद्रा से ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स लेकर रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए दिल्ली पहुंची है. रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है.

#OxygenExpress with filled oxygen tankers has reached Delhi from Mundra, Gujarat by moving swiftly through the Green Corridor.



This will ensure smooth supply of Oxygen for COVID-19 patients in Delhi. pic.twitter.com/fyEHVheNEK