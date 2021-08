Indian Railway: सितंबर में भी चलेंगी ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने बढ़ाई संचालन अवधि

भारतीय रेलवे यात्रियों की मांग को देखते हुए अलग-अलग जोन में लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ने के साथ गाड़ियों की परिचालन अवधि में विस्तार कर रहा है. इसी कड़ी में उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए 10 त्योहार स्पेशल ट्रेनों (Festival Special Trains) के फेरों को अगली सूचना तक बढ़ाने का फैसला किया है.

इन ट्रेनों की बढ़ी संचालन अवधि

> ट्रेन नंबर 09027 बांद्रा टर्मिनस-जम्मू तवी फेस्टिवल स्पेशल 4 सितंबर से अगले आदेश तक चलेगी.

> ट्रेन नंबर 09028 जम्मू तवी-बांद्रा टर्मिनस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 6 सितंबर से अगले आदेश तक चलेगी.

> ट्रेन नंबर 09017 बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार सुपरफास्ट फेस्टिवल 01 सितंबर से अगले आदेश तक चलेगी.

> ट्रेन नंबर 09018 हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल को 2 सितंबर से आगे बढ़ाया गया है.

इसके अलावा पश्चिम रेलवे (Western Railways) ने भी यात्रियों की मांग को देखते हुए 7 जोड़ी यानी 14 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों (Festival Special trains) की परिचालन अवधि को बढ़ाया है. जिसके लिए टिकट की बुकिंग आज यानी 24 अगस्त से शुरू है.



इन ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार

> पश्चिम रेलवे के मुताबिक ट्रेन संख्या 09057 उधना-मंडुआडीह सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल को 3 सितंबर से और 09058 मंडुआडीह-उधना सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल को 5 सितंबर से आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है.

> जबकि ट्रेन नंबर 09271 बांद्रा टर्मिनस-पटना सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल को 6 सितंबर और 09272 पटना-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल को 8 सितंबर से आगे बढ़ाया जाएगा.

> ट्रेन नंबर 02913 बांद्रा टर्मिनस-सहरसा सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल को 5 सितंबर से अगले आदेश तक चलाया जाएगा. > ट्रेन नंबर 02914 सहरसा-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल को 7 सितंबर से आगे बढ़ाया जाएगा.

With a view to meet the travel demand of passengers, trips of 7 pairs of Festival Special trains are being extended.



Booking of these trains will open on 24th August, 2021 at nominated PRS counters & on IRCTC website. @drmbct pic.twitter.com/ZlkFiXzXBF