Indian Railways: अब ट्रेनों में यात्रियों को कंबल का कवर भी मिलेगा, रेलमंत्री ने शुरू की नई सुविधा

रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए कंबल के कवर की शुरुआत की है. रेलमंत्री ने जानकारी दी कि जयपुर से पायलट आधार पर यह सुविधा शुरू हुई है. इसके सफल होने पर पूरे देश में लागू की जाएगी. इसके अलावा राजस्थान के 65 स्टेशनों पर प्लेटफार्म की ऊंचाई, लंबाई और कवर जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं.

यात्रियों की सुविधा के कंबल कवर दिए जाने की योजना बनाई जा रही है (फाइल फोटो-ITG)
रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई पहल की है. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी दे रहे हैं कि अब रेलवे ट्रेनों में यात्रियों को कंबल के कवर भी मिलेंगे. इस सुविधा की शुरुआत हो चुकी है. अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो ये पूरे देश में लागू किया जाएगा.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बता रहे हैं कि रेलवे सिस्टम में कंबल का उपयोग वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन यात्रियों के मन में हमेशा एक संशय रहता था. उस संशय को दूर करने के लिए कंबल के कवर की शुरुआत की गई है. ब्लैंकेट कवर की शुरुआत जयपुर से एक गाड़ी में पायलट बेसिस पर हुई है.  एक बार यह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा तो इसे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा.

राजस्थान के स्टेशनों पर सुविधाएं
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई वीडियो में अश्विनी वैष्णव बताते हैं कि राजस्थान के करीब 65 स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ी हैं, छोटे-छोटे स्टेशनों पर भी सुविधाएं दी गई है. इसमें प्लेटफार्म की हाइट, उसकी लेंथ, प्लेटफार्म पर कवर बनाना जैसी चीजें की गई है. पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए साइन बोर्ड लग रहे हैं.

