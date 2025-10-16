Indian Railways: अब ट्रेनों में यात्रियों को कंबल का कवर भी मिलेगा, रेलमंत्री ने शुरू की नई सुविधा

रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई पहल की है. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी दे रहे हैं कि अब रेलवे ट्रेनों में यात्रियों को कंबल के कवर भी मिलेंगे. इस सुविधा की शुरुआत हो चुकी है. अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो ये पूरे देश में लागू किया जाएगा.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बता रहे हैं कि रेलवे सिस्टम में कंबल का उपयोग वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन यात्रियों के मन में हमेशा एक संशय रहता था. उस संशय को दूर करने के लिए कंबल के कवर की शुरुआत की गई है. ब्लैंकेट कवर की शुरुआत जयपुर से एक गाड़ी में पायलट बेसिस पर हुई है. एक बार यह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा तो इसे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा.

हमारे रेलवे सिस्टम में कंबल का उपयोग वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन हमारे यात्रियों के मन में हमेशा एक संशय रहता था। उस संशय को दूर करने के लिए आज एक नई पहल की गई है- कंबल के कवर की शुरुआत: माननीय रेल मंत्री @AshwiniVaishnaw जी pic.twitter.com/fDh0hMjbcp — Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 16, 2025

राजस्थान के स्टेशनों पर सुविधाएं

मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई वीडियो में अश्विनी वैष्णव बताते हैं कि राजस्थान के करीब 65 स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ी हैं, छोटे-छोटे स्टेशनों पर भी सुविधाएं दी गई है. इसमें प्लेटफार्म की हाइट, उसकी लेंथ, प्लेटफार्म पर कवर बनाना जैसी चीजें की गई है. पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए साइन बोर्ड लग रहे हैं.

