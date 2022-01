Indian Railway: अब हफ्ते दो दिन चलेगी हावड़ा-बाड़मेर एक्सप्रेस, इस रूट के रेल यात्रियों को होगी सुविधा

भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं. कई बार रेलवे ट्रेनों में कोच बढ़ा देता है तो कई बार भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के हावड़ा और राजस्थान के बीकानेर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है.

रेलवे ने 25 जनवरी से धनबाद, कोडरमा, गया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते हावड़ा और बाड़मेर के बीच चलाई जा रही गाड़ी संख्या 12323/12324 हावड़ा-बाड़मेर-हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस की बारंबारता में वृद्धि की है. अब यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी.

इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि इस ट्रेन के समय, ठहराव, कोच संयोजन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है.

इसके अलावा पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने दो जोड़ी ट्रेनों में एसी फर्स्ट क्लास कोच बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है. रेलवे ने ट्रेन संख्या 12907/12908 बांद्रा टर्मिनस से हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक फर्स्ट क्लास कोच जोड़ा जाएगा.

WR will augment AC First Class coach in 12907/08 BDTS-H.Nizamuddin Maharashtra Sampark Kranti Express & 16501/02 Ahmedabad–Yasvantpur Express on permanent basis.



The booking for these coaches in 12907 & 16501 will open from 23.01.22 at PRS counters & IRCTC website. @drmbct pic.twitter.com/d0GvRwmqNl