वायुसेना का हुआ राफेल, फ्रांस-भारत की दोस्ती से चीन को मिला कड़ा संदेश

राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में ऐसे वक्त में शामिल हुए हैं, जब सीमा पर चीन युद्ध के लिए आतुर है. ऐसे वक्त में राफेल का शामिल होना चीन के लिए एक कड़ा संदेश है. राजनाथ सिंह की मौजदूगी में देश के सबसे पुराने एयरबेस पर सबसे नया लड़ाकू विमान शामिल हुआ है, यहां से राजनाथ ने भी कड़ा संदेश देने को कोशिश की.

अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने यहां कहा, ‘आज पूरी दुनिया राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल होते हुए देख रही है. ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर बुरी नजर रखते हैं.

