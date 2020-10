हिंडन एयरबेस पर तेजस ने दिखाया दम, एयरफोर्स डे के लिए जारी है रिहर्सल

देश की शान वायु सेना इस गुरुवार को अपना 88वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है. गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर इस मौके पर फ्लाइ पास्ट के साथ बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. कोरोना संकट के चलते इस बार कार्यक्रम में कुछ बदलाव होंगे. दूसरी तरफ फ्लाइ पास्ट की तैयारियां शुरू हो गई हैं.



मंगलवार को गाजियाबाद के आसमान में वायु सेना के लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट तेजस ने उड़ान भरी और अपनी ताकत दिखाई. आज फ्लाइ पास्ट का फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है, इस दौरान पूरी तैयारी के साथ वायु सेना के अफसर अपनी ताकत का अहसास करा रहे हैं.

#WATCH Hindon Air Base (Ghaziabad): Flares fired by a fighter aircraft today during rehearsal of the Air Force Day parade to be held on October 8. pic.twitter.com/mEfK3cD08z