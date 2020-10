Air Force Day: वायुसेना प्रमुख बोले- बॉर्डर के साथ साइबर स्पेस में मिल रही चुनौती, हम तैयार

वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है. इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर कार्यक्रम हुआ. यहां वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने एयरफोर्स डे के मौके पर संबोधन दिया. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना के सभी साथियों का वो सेवा के लिए धन्यवाद करते हैं. आज जिन जवानों को अवॉर्ड मिला है, उन्हें भी बधाई. आज वायुसेना बदलाव से गुजर रही है, हम ऐसे वक्त में हैं जो आगे का भविष्य तय करेगी.



वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम अपने रिटायर्ड जवानों का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने इतनी ताकतवर वायुसेना को खड़ा किया. ये साल काफी वजहों से अलग रहा है, देश ने इस साल कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. इसके साथ ही वायुसेना ने भी इस संकट के वक्त में एक्शन लिया, लॉकडाउन के वक्त आम लोगों की मदद की और जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाया.

As we enter the 89th year, the IAF is undergoing a transformational change. We are entering an era which will redefine where we employ aerospace power and conduct integrated multi-domain operations: IAF Chief Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria #AirForceDay https://t.co/co4G89DBK5 pic.twitter.com/1QI8vODrxN