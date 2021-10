अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने का क्या है मतलब? जाने माने लेखक एड्रियन लेवी ने बताया

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने को लेकर जाने माने लेखक एड्रियन लेवी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 में कहा कि वहां पर पाकिस्तान आर्मी प्रमुख शक्ति को एकत्रित कर रहे हैं. सीमा पर काफी रणनीति चली गई. कई अलग अलग लोगों की राय हमसे जुदा होगी. लेकिन मेरा मानना है कि सेना प्रमुख शक्ति को इकट्ठा करना चाह रहे हैं. क्योंकि उनके पास सिर्फ अगले साल तक का समय है. उसके बाद उन्हें ऑफिस छोड़ना होगा. नए आर्मी प्रमुख की नियुक्ति हो जाएगी. उन्होंने कहा कि यह आईएसआई की जीत नहीं है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी RAW के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर संवैधानिक सेट अप का है. एड्रियन लेवी जाने-माने लेखक और पत्रकार हैं.

उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इतने दिनों तक अफगानिस्तान पर शासन किया और फिर 20 सालों बाद उसे छोड़ दिया. इससे ना ही दुनिया सुरक्षित हुई और न ही आतंक का सफाया हुआ. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने कुर्द सहयोगियों को अपने हाल पर छोड़ दिया और वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने आप को इस परियोजना से अलग कर लिया.

"One significant difference is the constitutional set-up": Journalist and author @AdrianMLevy on differences and similarities between RAW and Pakistan ISI



Watch LIVE: https://t.co/6b756HWApr | @ShomaChaudhury pic.twitter.com/1EDNTPLvDX