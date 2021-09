NSA अजित डोभाल की रूसी समकक्ष के साथ अहम बैठक, अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा

अफगानिस्तान में जारी हलचल के बीच बुधवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव से मुलाकात की. दोनों के साथ अन्य कई अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे, जिसमें कई अहम विषयों पर बातचीत हुई.



अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद भारत की ओर से सभी प्रमुख साथी देशों के साथ चर्चा की जा रही है. रूस के साथ चर्चा भी इसी कड़ी में है. रूसी एनएसए निकोलोई अपने भारत दौरे पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे.

