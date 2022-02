UN का ट्वीट- पत्रकार राणा अयूब का हो रहा न्यायिक उत्पीड़न, भारत की दो टूक- कानून से ऊपर कोई नहीं

मनी लॉन्ड्रिग मामले में जांच का सामना कर रहीं पत्रकार राणा अयूब (Rana Ayyub) के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र-जिनेवा (UN At Geneva) ने कहा है कि उनका न्यायिक उत्पीड़न किया जा रहा है. इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए. वहीं, इस पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है. भारत की ओर से कहा गया है कि देश में कानून का राज है और कोई भी इससे ऊपर नहीं है.

दरअसल, यूएन जिनेवा के ट्विटर हैंडल से पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ हुए महिला विरोधी और सांप्रदायिक हमलों के बारे में ऑनलाइन ट्वीट किया गया था. ट्वीट में कहा गया था कि इस तरह के हमलों पर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और भारतीय अधिकारियों को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए. राणा अयूब के खिलाफ न्यायिक प्रताड़ना खत्म होनी चाहिए.

इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि तथाकथित न्यायिक प्रताड़ना संबंधी आरोप बेबुनियाद और अनावश्यक हैं. भारत में कानून का राज है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. हम सही जानकारी रखने की अपेक्षा रखते हैं. बताया जा रहा है कि जिनेवा में भारतीय मिशन इस मामले को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के समक्ष उठाएगा.

Allegations of so-called judicial harassment are baseless & unwarranted. India upholds the rule of law, but is equally clear that no one is above the law.

We expect SRs to be objective & accurately informed. Advancing a misleading narrative only tarnishes @UNGeneva’s reputation https://t.co/3OyHq4HncD