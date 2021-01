गलत नक्शे पर भारत ने WHO से जताई आपत्ति, JK-लद्दाख को दिखाया था अलग

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वेबसाइट पर हाल ही में भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया गया था. अब इस मसले को भारत ने WHO के सामने गंभीर रूप से उठाया है. भारत के द्वारा पहले भी इस मसले पर नाराजगी व्यक्त की गई थी.



WHO की वेबसाइट पर जारी एक नक्शे में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया था, जिसपर काफी विवाद हुआ था.



संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि ने WHO के डायरेक्टर टेड्रोस के सामने इस मसले को उठाया. साथ ही एक आधिकारिक चिट्ठी भी भेजी गई है. भारत ने मांग की है कि गलत नक्शे को वेबसाइट से हटाया जाए. ये चिट्ठी बीते 8 जनवरी को भेजी गई थी.



भारत की ओर से इंद्रमणी पांडे ने WHO के प्रमुख को लिखा कि WHO के कई वेबपोर्टल पर भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया गया है. ऐसे में सभी नक्शों को तुरंत हटाया जाए और इस गलती का सुधार किया जाए’. गौरतलब है कि इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, WHO के एग्जिक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं.

आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मामले से पहले जी-20 सम्मेलन में भी सऊदी अरब से भारत के नक्शे को छापे में चूक हुई थी. सऊदी अरब ने जी-20 सम्मेलन के आयोजन में स्पेशल नोट छापे थे, जिसमें दुनिया का नक्शा था. लेकिन इसमें भी जम्मू-कश्मीर के नक्शे से छेड़छाड़ हुई थी, हालांकि भारत के विरोध के बाद गलती को सुधारा गया.