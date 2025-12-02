scorecardresearch
 
भारत ने पाकिस्तान के दावे को किया खारिज... कहा- श्रीलंका जा रही फ्लाइट को तुरंत दी क्लीयरेंस

पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता ले जा रहे विमान को क्लीयरेंस देने में भारत ने देरी की. भारत ने इस बयान को बेतुका करार दिया है और कहा कि पाकिस्तान सरकार का मकसद केवल गलत सूचना फैलाना है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. (Photo: PTI)
भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें इस्लामाबाद ने दावा किया था कि नई दिल्ली ने श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता ले जा रहे विमान को उड़ान अनुमति देने में देरी की. भारत ने इस बयान को बेतुका करार दिया और कहा कि पाकिस्तान सरकार का मकसद केवल गलत सूचना फैलाना है.

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान का बयान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का एक और प्रयास है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत, श्रीलंका के लोगों को उनकी मौजूदा आर्थिक और मानवीय संकट में हर संभव तरीके से मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

जायसवाल ने कहा, “हम पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बेतुके बयान को खारिज करते हैं, जो भारत विरोधी गलत सूचना फैलाने का एक और प्रयास है. भारत, श्रीलंका की मदद के लिए सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से प्रतिबद्ध है.”

विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि पाकिस्तान से ओवरफ्लाइट क्लीयरेंस की रिक्वेस्ट 1 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 1 बजे इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को प्राप्त हुई थी. मानवीय सहायता की तात्कालिकता को देखते हुए भारत सरकार ने उसी दिन प्रक्रिया को तेज किया और शाम 5:30 बजे अनुमति प्रदान कर दी, ठीक उसी समय सीमा के भीतर, जैसा कि विमान के प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम में उल्लेख था.

भारत ने जोर देकर कहा कि अनुमति देने में इतनी तेजी से की गई कार्रवाई, पाकिस्तान के आरोपों के ठीक उलट है. भारत ने कहा कि पाकिस्तान का यह दावा न केवल तथ्यों के खिलाफ है, बल्कि जानबूझकर भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश भी है.

भारत ने दोहराया कि वह श्रीलंका की सहायता जारी रखेगा और किसी बाहरी राजनीतिक प्रोपेगेंडा से प्रभावित नहीं होगा.

इससे पहले न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक MEA अधिकारियों ने दावा किया था कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को सबसे कम चार घंटे के नोटिस पीरियड में प्रोसेस किया गया था. पाकिस्तान के इंडियन एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस पर बैन लगाने के बावजूद भारत का यह कदम पूरी तरह से मानवीय आधार पर माना गया.

---- समाप्त ----
