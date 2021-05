एयरफोर्स के बाद नेवी का मिशन ऑक्सीजन, विदेशों से मेडिकल सप्लाई लाने के लिए लगाए 9 वॉरशिप

कोरोना के कारण उखड़ती सांसों को बचाने की कवायद जारी है. अब इंडियन एयरफोर्स के बाद नेवी ने मिशन ऑक्सीजन शुरू किया है. भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों से तरल ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा आपूर्ति लाने के लिए नौ युद्धपोतों को तैनात किया है.

नौसेना ने बुधवार को कहा कि मुंबई, विशाखापत्तनम और कोच्चि में तीनों नौसेना कमान के इन युद्धपोतों को ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा उपकरण लाने के लिए तैनात किया गया है. नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा कि 'ऑपरेशन समुंद्र सेतु II' के हिस्से के रूप में नौ युद्धपोतों की तैनाती की गई है.

#IndianNavy steps up #CovidRelief Ops: Nine Warships transporting #Oxygen, Medical Equipment from Abroad.#INSTalwar, the #1st ship of Op #SamudraSetu_II arrived at port of New Mangalore in #Karnataka with 54 tons liquid oxygen from Bahrain embarked (1/n).https://t.co/Q0rt8KWknF pic.twitter.com/qoHzM5PxxH