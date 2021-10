चीन से टेंशन के बीच लद्दाख में सेना का अटेंशन, नरवणे के बाद अब वायुसेना प्रमुख का दौरा

पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी (VR Chaudhari) ने इलाके का दौरा किया. लद्दाख पहुंचकर वायुसेना प्रमुख ने यहां की तैयारियों का जायजा लिया. उनसे दो हफ्ते पहले ही आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे (General MM Naravane) ने भी लद्दाख का दौरा किया था.

इसी महीने वायुसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के बाद एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का ये पहला लद्दाख दौरा (Ladakh Visit) है. वायुसेना ने बताया कि शनिवार को एयर चीफ मार्शल चौधरी ने लेह में एयरफोर्स स्टेशन और उत्तरी सेक्टर में भारतीय वायुसेना की तैनाती का जायजा लिया.

Air Chief Mshl VR Chaudhari #CAS visited Air Force Stn Leh and #IAF deployments at forward areas in the Northern Sector on 16 Oct. CAS took stock of the op readiness of units & interacted with the personnel stationed at the airbase and units on deployment. pic.twitter.com/o3iYZnHPjO