IMD Rainfall Alert: हो जाएं सावधान! इन राज्यों में होने वाली है झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Weather Update Today, IMD Rainfall Alert, 15 August Mausam: मॉनसून के दूसरे फेज में कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है. पहाड़ी राज्यों से लेकर दक्षिणी राज्यों तक कई जगह जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इस बीच, मौसम विभाग ने राहतभरी खबर दी है. IMD ने बता दिया है कि कब से बारिश की गतिविधियों में कमी आने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके में अगले दो दिनों तक एक्टिव मॉनसून की स्थति बरकरार रहने वाली है, जबकि उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम होंगी.

IMD के मुताबिक, 15 और 16 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा में गरज के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है. पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को बारिश होगी, जबकि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में 15 से 17 अगस्त के बीच बारिश होगी. सौराष्ट्र और कच्छ में 16 और 17 अगस्त को बारिश होगी.

वहीं, बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर की वजह से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके में 18-19 अगस्त को मध्यम बारिश के आसार हैं. वहीं, ओडिशा में 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश की आशंका है. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में 18 और 19 अगस्त, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 19 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होगी.

(i) Depression over Northwest Chhattisgarh and adjoining East Madhya Pradesh.

(ii) Active monsoon conditions over Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and north Maharashtra during next 2 days and rainfall decrease thereafter. pic.twitter.com/wlnBSVVwF9