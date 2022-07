IMD Rainfall Alert: आज से 5 दिनों तक इन राज्यों में होने जा रही झमाझम बारिश, जान लीजिए UP में भी बरसात का हाल

Weather Forecast, IMD Rains, Monsoon 2022, 25 July 2022: मॉनसून की एंट्री के बाद से ही देश के विभिन्न राज्यों में इन दिनों जमकर बरसात हो रही है. इस हफ्ते अगले पांच दिनों तक कई राज्यों में बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग (IMD) ने उन राज्यों के बारे में जानकारी दी है, जहां आगामी दिनों में जमकर बादल बरसने वाले हैं. गुजरात, कोंकण, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के तटीय हिस्सों में, तेलंगाना आदि जैसे राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी तूफान के आसार हैं.

मौसम विभाग (IMD) ने सिलसिलेवार ट्वीट्स करके बताया है कि 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों, पुडुचेरी, तमिलनाडु और कराईकल में बारिश होगी. 25 जुलाई को सौराष्ट्र-कच्छ में भारी बारिश होगी. छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आज तेज बरसात होने की उम्मीद है.

वहीं, ओडिशा और गुजरात की बात करें तो 25 और 26 जुलाई को यहां तेज बारिश होगी. झारखंड में 28 और 29 जुलाई को तेज बारिश की संभावना है. वहीं, तेलंगाना में 25 से 27 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है. वहीं, कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में 27 से 29 जुलाई के बीच तेज बारिश होगी तो वहीं, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज से लेकर 29 जुलाई तक रोजाना झमाझम बारिश होने की उम्मीद है.

Fairly widespread/ widespread light to moderate rainfall with thunderstorm & lightning very likely over Gujarat State, Konkan, Vidarbha, East Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Coastal Karnataka & Telangana pic.twitter.com/Fw3Ro2xpHC