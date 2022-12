School Closed: तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में आज भी स्कूल बंद

Tamil Nadu Rain Alert: चक्रवात मैंडूस भले की कमजोर पड़ चुका है, लेकिन मौसमी गतिविधियों पर इसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है. तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग (IMD) ने अभी अगले दो दिन मध्यम से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है.

तमिलनाडु के कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और विल्लुपुरम जिलों में आज (सोमवार) यानी 12 दिसंबर को भी स्कूलों की छुट्टी है. तमिलनाडु में मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश के अलर्ट और चक्रवात से हुए भारी नुकसान को देखते हुए सोमवार को भी कई जिलों में स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है.

बता दें कि तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है. बारिश के चलते राज्य के कई जिलों ने स्कूल और कॉलेज बंद हैं. भारी बारिश और मैंडूस तूफान की वजह से 05, 07, 08, 09 और 10 दिसंबर को भी स्कूल-कॉलेज बंद थे. इस दौरान आयोजित होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया था.

वहीं, 11 दिसंबर को स्कूलों में रविवार का अवकाश था. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD द्वारा जारी अलर्ट के बाद प्रशासन ने 12 दिसंबर को भी स्कूलों में छुट्टी घोषित की है.

(i) Rainfall warning: Heavy rainfall at isolated places very likely over Tamil Nadu, South Interior Karnataka & south Coastal Andhra Pradesh today and over Kerala & Mahe during 11th-13th December, 2022 and decrease in rainfall activity over the region thereafter. pic.twitter.com/90WZCO9Hai