ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, राजनाथ बोले- वो सच्चे योद्धा थे

Group Captain Varun Singh Dies: तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलिकॉप्टर हादसे में एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी आज निधन हो गया. 8 दिसंबर को हुए हादसे में बुरी तरह घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हफ्तेभर तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे. वायुसेना ने उनके निधन की जानकारी देते हुए दुख जताया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि इस खबर से मैं आहत हूं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, वीरता और प्रोफेशनलिज्म के साथ देश की सेवा की. उनके निधन से मैं बुरी तरह आहत हूं. देश के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकता. उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं. ओम शांति.'

Group Captain Varun Singh served the nation with pride, valour and utmost professionalism. I am extremely anguished by his passing away. His rich service to the nation will never be forgotten. Condolences to his family and friends. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) December 15, 2021

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने ट्वीट किया, 'वायुसेना के पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की खबर सुनकर दुख पहुंचा. वो एक सच्चे योद्धा थे जो आखिरी सांस तक लड़े. उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं.'

Pained beyond words to learn of the demise of IAF pilot, Group Captain Varun Singh. He was a true fighter who fought till his last breath. My thoughts and deepest condolences are with his family and friends. We stand firmly with the family, in this hour of grief. https://t.co/hZrdatjaAA — Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 15, 2021

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने ट्वीट किया, 'कुन्नूर में हुए हेलिकॉप्टर हादसे के बाद जूझ रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. ईश्वर वीर की आत्मा को शांति और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे. मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. ओम शांति.'

Deeply pained to learn about the passing away of Group Captain Varun Singh, who was battling with the injuries after the helicopter accident in Coonoor. May God bless the Brave's soul and give strength to his family. My deepest condolences. Om Shanti Shanti Shanti. — Amit Shah (@AmitShah) December 15, 2021

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुख जताते हुए कहा कि ये देश के लिए बेहद ही दुखद क्षण है. इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं.

My heartfelt condolences to the friends and family of Group Captain Varun Singh.



This is a sad moment for the country. We all are with you in this grief. pic.twitter.com/rpBoIcmEe9 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 15, 2021

तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को वायुसेना का Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया था. इस हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 11 अन्य लोगों की उसी दिन मौत हो गई थी. ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए थे. उनका इलाज चल रहा था. हफ्तेरभर तक चले इलाज के बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया.