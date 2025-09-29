विमान के टॉयलेट में पी रहा था सिगरेट, निकलने लगा धुआं... एयरपोर्ट पर लैंड करते ही हुआ अरेस्ट

हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की दुबई-हैदराबाद फ्लाइट में धूम्रपान करने के आरोप में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार यात्री की पहचान गंगाराम के रूप में हुई है. एयरलाइंस स्टाफ ने उन्हें विमान के शौचालय में धूम्रपान करते हुए पकड़ लिया.

जानकारी के मुताबिक, जैसे ही विमान हैदराबाद पहुंचा, एयरलाइन स्टाफ ने आरोपी यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने उसके पास से सिगरेट और लाइटर जब्त किए हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

एयरलाइन नियमों के अनुसार किसी भी यात्री विमान में धूम्रपान करना सख्त वर्जित है. ऐसे मामलों में विमानन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है.

पहले भी शख्स को स्मोकिंग के लिए अरेस्ट किया गया

यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले 27 सितंबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी एक यात्री को स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया था. पुलिस के अनुसार, 25 वर्षीय भव्य गौतम जैन नाम का यात्री फुकेत-मुंबई फ्लाइट के शौचालय में सिगरेट पी रहा था.

शौचालय से निकलने लगा धुआं

इस घटना के दौरान यात्रियों में अफरातफरी मच गई थी, जब शौचालय से धुआं निकलते देखा गया. हालांकि, क्रू मेंबर्स ने स्थिति को तुरंत संभाल लिया. जैसे ही विमान मुंबई पहुंचा, आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया गया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी जैन मुंबई के नेपियनसी रोड इलाके का रहने वाला है. उसके खिलाफ विमानन अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया.

